Lo que debes saber:

Minecraft está desarrollando una función para Nintendo Switch 2 que permitirá utilizar los controles Joy-Con 2 como un mouse

Esta característica se encuentra actualmente en una beta cerrada e incluirá opciones para ajustar la sensibilidad del cursor y de la cámara según las preferencias de cada jugador

Por el momento, Mojang no ha anunciado una fecha de lanzamiento para esta función

La versión nativa de Minecraft para Nintendo Switch 2 debutó el 27 de octubre con mejoras visuales y contenido exclusivo.

Desde su llegada a la nueva consola híbrida, Minecraft ha recibido una versión nativa con mejoras que aprovechan las capacidades del hardware. Aunque su propuesta sigue siendo la misma, explorar mundos, recolectar materiales y construir prácticamente cualquier cosa, hay características que podrían hacer que jugar sea todavía más cómodo.

Además de las mejoras visuales, los jugadores esperan que la compañía aproveche las funciones particulares de los nuevos controles para ofrecer alternativas a los métodos tradicionales.

Una de estas posibilidades ya comenzó a tomar forma y podría convertirse en una de las novedades más interesantes para quienes disfrutan el juego en Nintendo Switch 2.

Minecraft prepara compatibilidad con los controles de mouse de los Joy-Con 2

La noticia llega gracias a la versión beta cerrada más reciente de Minecraft, donde se encontró una primera implementación de los controles de mouse de los Joy-Con 2. Esta característica permitirá utilizar uno de los controles como si fuera un mouse tradicional, una alternativa especialmente interesante para quienes prefieren esta forma de jugar.

La función todavía está en desarrollo, pero ya cuenta con opciones para modificar manualmente la sensibilidad tanto del cursor como de la cámara. Esto permitirá ajustar el comportamiento de los controles de acuerdo con las preferencias de cada jugador.

También se reveló cómo funcionarán los botones principales. De manera predeterminada, los gatillos ZL y ZR servirán para realizar acciones que normalmente asociamos con los botones de un mouse: ZL permitirá colocar bloques, mientras que ZR servirá para destruirlos.

Aunque todavía no hay una fecha confirmada para su lanzamiento, la presencia de estas opciones en una beta cerrada indica que Mojang ya trabaja en su implementación. Por ahora, queda esperar a que la desarrolladora comparta más información sobre su disponibilidad mediante una actualización pública.

Cabe mencionar que esta incorporación podría resultar particularmente útil para quienes disfrutan construir estructuras complejas, administrar inventarios y realizar tareas que requieren mayor precisión y seguramente será una gran novedad.

¿Cuándo llegó Minecraft a Nintendo Switch 2?

La versión nativa de Minecraft para Nintendo Switch 2 debutó el 27 de octubre pasado.

Esta edición incluye la actualización Efectos visuales vibrantes (Vibrant Visuals), con iluminación mejorada, niebla volumétrica y sombras dinámicas. También incorpora el paquete de Super Mario, exclusivo de las consolas de Nintendo.

Por otra parte, quienes tengan la versión digital de Nintendo Switch pueden actualizar gratuitamente a la edición estándar de Nintendo Switch 2 mediante la eShop, siempre y cuando lo hagan antes del 31 de enero de 2027.

¿Te gustaría utilizar los Joy-Con 2 como mouse en Minecraft? ¿Crees que esta función debería aprovecharse en otros juegos de Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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