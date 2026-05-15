Este juego de carreras inspirado en LEGO será retirado de todas las tiendas en unos días a tan sólo 3 años de su lanzamiento

Una parte triste de la realidad de los videojuegos en años recientes es la posibilidad de que un título sea retirado de las tiendas digitales. Ya sea por el vencimiento de acuerdos de licencia, por fracasos comerciales u otras razones, muchos juegos pueden cambiar su disponibilidad en el momento menos esperado. Éste es el caso de un título de carreras inspirado en LEGO que saldrá de todas las tiendas digitales en los próximos días y a tan solo 3 años de su lanzamiento.

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LEGO 2K Drive tiene los días contados ¿Cuándo lo retirarán de las tiendas y cuándo cerrarán sus servidores?

De acuerdo con diversos reportes de usuarios (vía VGC) la página oficial de LEGO 2K Drive en Xbox se actualizó con una leyenda que habla sobre su próxima eliminación.

Al respecto, se menciona que el juego dejará de estar a la venta el próximo 19 de mayo. Eso significa que los jugadores tienen solo 4 días para adquirirlo. Después de esa fecha será imposible.

Por otra parte, y tal como sucede en estos casos, habrá una ventana de uso para las funciones en línea antes de que cierren los servidores. Al respecto, la leyenda señala que el componente online de LEGO 2K Drive finalizará el 31 de mayo de 2027. De esta forma, se garantiza poco más de un año de soporte y funciones en línea para quienes tengan este título en su biblioteca de usuario.

Hasta el momento, no hay un comunicado oficial por parte de 2K respecto a la salida de LEGO 2K Drive de las tiendas digitales. La comunidad especula con el vencimiento de la licencia de LEGO, aunque también podría tratarse de un asunto de mercado. El título no fue un éxito descomunal y, de hecho, pasó sin pena ni gloria.

Por otra parte, es importante recordar que, en años recientes, 2K retira sus juegos y las funciones en línea después de 2 o 3 años del lanzamiento. Esto aplica en entregas anuales de franquicias como WWE 2K o NBA 2K, pero en el caso de este título, resulta sorprendente.

LEGO 2K Drive saldrá de las tiendas digitales el próximo 19 de mayo

¿Qué es LEGO 2K Drive?

LEGO 2K Drive es un videojuego de carreras de mundo abierto desarrollado por Visual Concepts y distribuido por 2K. Su propuesta combina carreras estilo arcade con el humor y la creatividad típicos de LEGO.

Esta entrega permite a los jugadores explorar escenarios enormes, competir en distintos tipos de pruebas y construir sus propios vehículos pieza por pieza. Una de sus características más llamativas es que los autos pueden transformarse automáticamente según el terreno, pasando de vehículos de carretera a lanchas o todoterrenos sin detener la acción.

Además de las carreras, el juego incluye misiones, desafíos, minijuegos y modos multijugador tanto local como en línea. El mundo está lleno de personajes extravagantes y referencias al universo LEGO, lo que le da un tono muy divertido y accesible, y lo hace apto y atractivo para jugadores de todas las edades.

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