Un juego first-party de Xbox supera a Resident Evil Requiem y Pokémon Pokopia en Metacritic, y se convierte en el estreno mejor calificado de 2026

Forza Horizon 6, la nueva entrega de la franquicia, recibió elogios de la crítica especializada y ya batió récords de jugadores en PC

Aunque apenas estamos en la primera mitad de 2026, ya hemos visto el lanzamiento de algunos títulos que cumplen con todas las papeletas para competir en la carrera por el GOTY. Deberemos esperar a que GTA VI y otros grandes proyectos lleguen a las tiendas, pero esta semana debutó el juego mejor calificado del año hasta la fecha en Metacritic.

Y quizá para sorpresa de algunos jugadores, el título en cuestión es un proyecto first-party de Xbox. Aunque su debut oficial tendrá lugar hasta el 19 de mayo, los críticos ya tuvieron la oportunidad de probarlo; y sí, las reseñas son extremadamente positivas, lo que le permitió superar a Resident Evil Requiem y Pokémon Pokopia.

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Forza Horizon 6 ya es el videojuego mejor calificado de 2026

Aquellos que ya unieron los puntos saben muy bien que nos referimos a Forza Horizon 6, la más reciente entrega de la popular franquicia de carreras. Como dijimos previamente, la mayoría de los jugadores deberán esperar hasta el 19 de mayo de 2026 para probar esta nueva propuesta, aunque el periodo de acceso anticipado abrió sus puertas a finales de esta semana.

Tendremos que esperar para conocer el veredicto de la comunidad, pero es reconfortante saber que la crítica especializada ya le dio el visto bueno a este nuevo lanzamiento de Playground Games y Xbox Game Studios.

Forza Horizon 6 debutó con una calificación sorprendente de 92 en Metacritic con base en 65 reseñas, por lo que se antoja difícil que haya un cambio significativo en los próximos días. Aun así, y como siempre decimos, cabe la posibilidad de que el puntaje promedio aumente o disminuya a medida que más medios comparten su opinión.

Forza Horizon 6 tiene 92 en Metacritic y se convierte en el juego de 2026 mejor calificado, por encima de Resident Evil Requiem y Pokémon Pokopia

Pero al menos por ahora, el simulador de carreras ambientado en Japón es el lanzamiento de 2026 mejor calificado hasta la fecha. Gracias a su excelente recepción, superó a Resident Evil Requiem y Pokémon Pokopia, que hace poco estaban en la cima con una puntuación de 89.

¿Forza Horizon 6 se mantendrá como el rey por mucho tiempo? Deberemos permanecer a la expectativa, pues Grand Theft Auto VI y otros lanzamientos que llegarán en la segunda mitad de 2026 amenazan con arrebatarle el trono.

A continuación, compartimos la lista de los 10 mejores estrenos de 2026 en Metacritic:

1.- Forza Horizon 6 (92)

2.- Pokémon Pokopia (89)

3.- Resident Evil Requiem (89)

4.- Mewgenics (88)

5.- Saros (87)

6.- Resident Evil 7: Biohazard – Gold Edition (87)

7.- Hermit and Pig (87)

8.- Cult of the Lamb: Woolhaven (86)

9.- Perfect Tides: Station to Station (86)

10.- OPUS: Prism Peak (86)

Forza Horizon 6 es un éxito en Steam

El videojuego de carreras publicado por Microsoft tuvo un inicio difícil, pues a principios de esta semana se filtró una versión preliminar en PC. Playground Games respondió a la polémica y advirtió que los jugadores que prueben el material o lo compartan recibirán baneos de miles de años.

Esta controversia fue incapaz de frenar el entusiasmo de la comunidad. Forza Horizon 6 ya hizo historia en Steam al registrar un récord de 171,093 usuarios concurrentes. Para contextualizar, la entrega anterior de 2021 sólo alcanzó un pico máximo de 81,096 jugadores simultáneos.

Lo que hace que esta hazaña sea más impresionante es el hecho de que, técnicamente, el título aún no está disponible al público general. El juego debutó en acceso anticipado el 15 de mayo, así que sólo quienes compraron la Premium Edition, cuyo precio es $120 USD, pueden iniciar sesión y empezar a jugar.

Forza Horizon 6 debuta en acceso anticipado con un récord de 172,093 jugadores concurrentes en Steam

A esto también se debe sumar los jugadores que probaron Forza Horizon 6 mediante el servicio Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Así pues, este título first-party es un gran éxito.

Pero dinos, ¿te emociona esta nueva entrega? Déjanos leerte en los comentarios.

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