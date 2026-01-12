Este video de YouTube tiene una duración imposible de 140 años, y los usuarios están desconcertados

El canal ShinyWR ganó mucha visibilidad en las últimas horas, pero la comunidad de la plataforma tiene muchas dudas

YouTube es una de las plataformas de videos más grandes y populares del Internet, y como tal alberga toda clase de material: desde tutoriales de computación y guías de videojuegos hasta reseñas de películas y vlogs de comedia. Y sí, también hay mucho contenido que podríamos definir como extraño. Un canal entra a la perfección en esa categoría.

Las teorías de conspiración y los creepypasta son una parte integral de la historia del sitio web de Google, aunque se podría argumentar que en la actualidad es muy difícil desconcertar a la audiencia debido al exceso de información que permite verificar al instante la autenticidad de los hechos.

Pero por increíble que parezca, un misterioso video de YouTube se volvió el centro de la atención a lograr algo que, en teoría, es imposible: tener una duración de 140 años. Los usuarios de la plataforma se apresuraron para trazar toda clase de hipótesis y bromear al respecto.

Video relacionado: Leyendas y mitos legendarios del gaming

¿En qué consiste el video de YouTube que dura 140 años?

El pasado 5 de enero de 2026, el usuario de nombre ShinyWR subió un video misterioso en su canal. A simple vista parece que todo está en orden, pero las primeras dudas surgen al revisar su extensa duración.

En la página principal, el metraje en cuestión tiene una duración que supera las 1,234,567:30 horas, lo que se podría traducir a unos 140 años. No hay una miniatura y el título es un simple emoji de un signo de interrogación, mientras que en la descripción únicamente podemos encontrar símbolos extraños sin un significado claro.

Al dar clic, descubrimos que el video en realidad sólo dura 12 horas, el límite oficial de YouTube. Ahora bien, ¿de qué trata? De absolutamente nada, pues solamente aparece un fondo gris claro, sin música ni efectos de sonido. Tampoco hay alguna imagen o narración que brinde contexto.

El video de 140 años en realidad dura 12 horas, lo que genera más preguntas que respuestas

En apenas una semana, el contenido del usuario ShinyWR ganó mucha visibilidad en redes sociales y foros como Reddit. El material ya supera las 2.5 millones de reproducciones y los 176,000 likes. En la sección de comentarios, decenas de personas intentan descubrir cuál es el propósito de este material misterioso.

Un canal misterioso sorprende a la comunidad de YouTube

Como dijimos previamente, YouTube permite una duración máxima de 12 horas para los videos y las transmisiones en vivo, así como un límite de 128 GB. Si bien parece que el video misterioso se encuentra dentro de esos parámetros, se desconoce por qué aparece la duración de 140 años en la vista previa.

Vale la pena señalar que ShinyWR tiene más contenido en su canal. Al revisar un poco, podemos encontrar otro video de 294 horas, un short de 150 horas y una transmisión de 300 horas. Una vez más, solamente veremos pantallas grises.

Este contenido desconcertó y sorprendió a la comunidad, y hasta cierto punto reavivó la magia de las creepypasta de antaño; sin embargo, muchos usuarios bromearon al respecto. “Este definitivamente es el inicio de una nueva teoría de la que la gente hablará dentro de una década”, dijo una persona. “Este debería ser un anuncio que no se pueda saltar”, dijo otra.

El canal de YouTube llamado ShinyWR se volvió el centro de atención por su naturaleza misteriosa que recuerda a los Creepypastas, y la comunidad tiene muchas dudas

El dueño del canal también reaccionó a su creciente popularidad con muchos chistes. “¿Por qué el video es recomendado a tantas personas? Se supone que debería ser secreto”, dijo en un post. “Mucha gente se queja de que el video no es suficientemente largo, así que hice esta obra maestra”.

ShinyWR hace referencia a un video que, por alguna razón, dura 1,000,000,000 horas. Aunque su estreno estaba previsto para el 10 de enero, aún está en la lista de espera. Sin duda, este caso genera muchas preguntas y se desconoce si alguna vez obtendremos las respuestas.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas del canal y los videos misteriosos? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre YouTube si visitas esta página.

Video relacionado: Creepypastas de videojuegos

Fuente