Gratis: un encantador juego de plataformas con reseñas muy positivas está regalado en Steam, pero quedan pocos días para conseguirlo sin costo

Los jugadores de PC tienen hasta el 16 de abril de 2026 para conseguir su copia gratuita de eWorlds en Steam

Es muy común que algunos juegos de paga cambian al formato free-to-play para atraer a un público más grande; sin embargo, a veces ocurre todo lo contrario, es decir, títulos que están disponibles gratis que cambian a un modelo premium por alguna u otra razón. Justamente, un divertido juego de plataformas empezará a costar dinero muy pronto en Steam.

La buena noticia es que los jugadores de PC aún están a tiempo para conseguir este título independiente sin gastar un solo centavo. Aquellos que lo reclamen y agreguen a su colección personal antes de que se haga la transición, podrán conservarlo para siempre y jugar con normalidad.

Video relacionado: Videojuegos que nos consintieron sin pedir algo a cambio

eWorlds dejará de estar disponible gratis muy pronto en PC

Hoy más que nunca, triunfar en la industria de los videojuegos es muy difícil debido al exceso de competencia. Es por eso que muchos desarrolladores deciden regalar su proyecto u optar por el formato free-to-play con la esperanza de llegar a audiencia más amplia. Es una estrategia inteligente, pero puede darse el caso en el que deje de ser sustentable.

Precisamente, es por esa razón que eWorlds dejará de estar disponible gratis muy pronto en Steam. Este título de plataformas con elementos multijugador debutó en 2024 y, a pesar de su escala modesta, logró construir una pequeña pero fiel comunidad a su alrededor.

Ahora es el mejor momento para reclamar este plataformero en PC. En un comunicado oficial, el equipo de GGTech Studios confirmó que cambiará la estrategia de negocio, por lo que abandonará el formato free-to-play para adoptar un modelo premium de paga. En pocas palabras, los nuevos jugadores deberán comprarlo.

eWorlds está disponible gratis en Steam, pero a partir del 16 de abril de 2026 dejará de ser free-to-play y costará $3.99 USD

Las personas que estén interesadas, podrán conseguir eWorlds totalmente gratis hasta el 16 de abril de 2026. Después de esa fecha, el simpático título independiente empezará a costar la accesible cantidad de $3.99 USD.

Los desarrolladores enfatizan que los jugadores que ya tienen el juego en su librería de PC o lo agreguen antes de que se produzca el cambio al formato premium, podrán conservarlo y descargarlo sin costo alguno. Por el contrario, los nuevos fanáticos deberán adquirirlo con dinero real después de esa fecha.

¿Qué es eWorlds?

GGTech Studios reconoció que esa transición supone un cambio significativo, pero argumentó que es una medida necesaria para garantizar el futuro del proyecto. Además, invitó a los jugadores a descargarlo gratis durante los próximos días.

Para aquellos que no estén familiarizados con esta propuesta, deben saber que eWorlds es un plataformero en 3D con gráficos de caricatura en la que asumimos el rol de un astronauta que queda atrapado en un mundo perdido, que, en realidad, es un nexo interdimensional capaz de conectar múltiples realidades.

El objetivo principal es explorar cada mundo, recuperar los bucles perdidos y superar todo tipo de retos para progresar en la campaña principal. A lo largo de la aventura, podremos usar un martillo para romper barreras, un paraguas para completar retos de gravedad y un gancho para recorrer grandes distancias.

eWorlds es un plataformero muy divertido que presenta muchos elementos de exploración y personalización

eWorlds también tiene un modo cooperativo online en la que podemos unir fuerzas con amigos para recorrer los niveles e incluso descubrir secretos ocultos. Precisamente, GGTech Studios confirmó que el juego dejará de estar disponible gratis para obtener ingresos adicionales y garantizar que los servidores permanezcan en línea.

Este título de PC tiene reseñas muy positivas en Steam, con un índice de aprobación de 90%. Los fanáticos elogian el apartado visual, el buen diseño de niveles y las mecánicas jugables.

Pero cuéntanos, ¿ya conseguiste este juego? ¿Lo recomiendas a otros usuarios? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con juegos gratis de PC.

Video relacionado: Ser gamer es más caro que nunca

Fuente