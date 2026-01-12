Hellblade III sería el próximo juego de Ninja Theory y Xbox; Project: MARA ya no estaría en desarrollo, según insider

Los estudios de Xbox tienen importantes proyectos en puerta. Luego de Senua’s Saga: Hellblade II, hay muchas dudas sobre el futuro de Ninja Theory, uno de los estudios más queridos de Microsoft. De acuerdo con fuentes con buen historial, el equipo de Xbox Game Studios ya trabaja en el proyecto que sus fanáticos espera: Hellblade III.

Continuar con su franquicia estelar tiene todo el sentido del mundo, incluso cuando reportes sugieren que la secuela no cumplió del todo con las expectativas comerciales. El reporte reciente también incluye una noticia agridulce, pues fuentes señalan que Project: MARA, título experimental de horror, ya no está en desarrollo.

¿Ninja Theory ya trabaja en Hellblade III?

Senua’s Saga: Hellblade II cumplió las expectativas de los fanáticos con una narrativa sólida y un apartado visual impresionante. Sin embargo, diversos reportes indican que sus ventas fueron discretas y que no alcanzó las cuotas de popularidad que Xbox esperaba. Pese a ello, todo indica que Ninja Theory expandirá aún más su universo con una nueva entrega.

En la reciente edición del podcast Xbox Two, Jez Corden —periodista de Windows Central— afirmó que Hellblade III será el próximo juego de Ninja Theory. En mayo de 2024, se confirmó que el siguiente título del estudio ya había recibido luz verde; sin embargo, no se revelaron detalles sobre el proyecto ni de su alcance.

El futuro de Hellblade estaría asegurado a pesar del desempeño comercial de su secuela

Corden asegura que Ninja Theory tiene un objetivo claro: hacer que Hellblade III sea una experiencia más interactiva que las anteriores entregas de la saga. “Quieren que sea más un juego y ampliar su atractivo”, afirmó el periodista, sin ofrecer más pistas sobre el estado actual de su desarrollo ni de su posible fecha de revelación.

Por ahora, ni el estudio ni Xbox han confirmado que estén trabajando en la tercera entrega. Ninja Theory se ha mantenido en silencio desde el lanzamiento de Senua’s Saga: Hellblade II, que fue uno de los lanzamiento multiplataforma de Xbox para PS5.

¿Qué pasó con Project: MARA?

En enero de 2020, Ninja Theory reveló Project: MARA, un proyecto con enfoque narrativo sobre los “horrores de la mente”. Un año después, la compañía compartió un diario de desarrollo para revelar que el título se ambientaría en un departamento que existe en la realidad y que sería recreado con todo detalle en el juego.

Desde entonces, el estudio no ha compartido novedades de Project: MARA. De acuerdo con Jez Corden, el título ya no está en desarrollo. Afirmó que el título sólo era “un concepto” y no “un juego en el que estén trabajando actualmente”. El periodista sugirió que podría volverse realidad en el futuro, pero que por ahora no es la prioridad del estudio.

Durante los últimos meses, Ninja Theory colaboró en labores de investigación para el desarrollo de Muse, una inteligencia artificial diseñada para crear gameplay y ayudar en la preservación de juegos clásicos. El futuro de Project: MARA se mantendrá como un misterio hasta que la compañía hable oficialmente de sus nuevos proyectos.

