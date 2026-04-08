Jugador platinó Crimson Desert en 15 días: jugó más de 19 horas diarias y tardó casi 300 horas en completar al 100% el RPG de Pearl Abyss

Si hay algo que distingue a Crimson Desert de muchos otros juegos recientes es su enorme mundo abierto. El RPG de Pearl Abyss ofrece una infinidad de misiones por completar y secretos por descubrir. Esto lo convierte en un título difícil de completar al 100%; sin embargo, varios jugadores ya consiguieron la hazaña y algunos lo lograron en tiempo récord.

Un jugador logró conseguir el trofeo Platino de Crimson Desert en sólo 15 días. Si bien 2 semanas es bastante tiempo, la realidad es que es muy poco para completar cada tarea que el título de mundo abierto ofrece en su inmenso mapa. Lograrlo en dicho periodo implicó tener extensas sesiones de juego y mucha paciencia para finalizar algunas de las misiones más tediosas del juego.

Video relacionado: Crimson Desert promete, pero entrega… ¿mucho?

Jugador consiguió el trofeo Platino de Crimson Desert en tiempo récord

Acabar un juego al 100% y conseguir un trofeo Platino es una tarea que requiere bastante dedicación, sin importar de qué título se trate. El reto se complica bastante cuando hablamos de un juego de mundo abierto de las dimensiones de Crimson Desert. Como bien sabes, platinar un juego implica obtener todos sus otros trofeos, lo que a su vez supone completar cada una de las tareas que los desarrolladores programaron como desafíos para los jugadores.

El jugador conocido como NAECABON se impuso el reto de platinar Crimson Desert en el menor tiempo posible. Conseguir su objetivo no fue nada sencillo, pues hay quienes han jugado más de 200 horas sólo para ver la pantalla de créditos. De acuerdo con PSN Profiles, NAECABON fue uno de los primeros jugadores en platinar Crimson Desert y lo hizo en únicamente 15 días.

Para ello, el usuario de PS5 tuvo que jugar en promedio 19 horas o más diarias. Al final, platinar el RPG le tomó 285 horas. Si bien no es el único jugador que ha completado al 100% el RPG, sí ha sido uno de los más rápidos en hacerlo. En promedio, conseguir el trofeo Platino de Crimson Desert implica 300 horas de juego que, repartidas en sólo 2 semanas, conlleva mucho compromiso y paciencia.

El RPG de mundo abierto está repleto de actividades por completar.

Otro jugador conocido como TioZer0 también demostró su talento al platinar el RPG en 305 horas con un enfoque más extremo. Tuvo sesiones de juego de hasta 56 horas, en las que sólo se tomaba un respiro para comer, dormir un poco, bañarse y comprar comida. En una publicación en reddit, explicó que la falta de horas de sueño no fue un problema; sin embargo, recomendó no intentar repetir su hazaña. También confesó que pasó más de 60 horas pescando y cazando insectos.

“Mientras coma bien, no siento la necesidad de dormir tanto, así que jugué 56 horas seguidas y dormí 8, repitiendo el proceso hasta terminar y solo parando para ducharme o comprar comida. Sé que esto es extremadamente perjudicial para la salud y no se lo recomiendo a nadie, incluso si puedes soportarlo como yo”.

El RPG de Pearl Abyss es un éxito

Crimson Desert tuvo un lanzamiento bastante accidentado. Diversos problemas técnicos y sus controles deficientes opacaron la espectacularidad de su mundo abierto. A pesar de esto, el RPG de Pearl Abyss se convirtió en un éxito comercial en cuestión de días. Al momento de escribir esto, el título ha vendido más de 4 millones de copias a nivel mundial.

El estudio se comprometió a mejorar diversos apartados del título para cumplir las expectativas de los fanáticos. Poco después del lanzamiento, Crimson Desert recibió optimizaciones en sus controles y otros apartados, así que la experiencia de juego ha mejorado bastante respecto al debut original.

Heo Jin-Young, gerente ejecutivo del estudio, está satisfecho con el desempeño comercial del juego, pero busca más oportunidades para expandir el alcance del RPG. Sugirió que Crimson Desert podría tener un port para Nintendo Switch 2. De hacerse realidad, sería una versión con ajustes y recortes para adaptarse al potencial de la consola híbrida.

Crimson Desert es un éxito comercial

En esta página encontrarás más noticias relacionadas con Crimson Desert.

Video relacionado: Crimson Desert vende millones, ¿pero cuánto duró el hype?

Fuente 1, 2