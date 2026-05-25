La semana pasada, Bungie anunció que la siguiente expansión de Destiny 2 será la última y con esto cerrará el ciclo del juego. Para nadie es secreto que la compañía pasa por un mal momento y la realidad es que no ha visto la suya desde que Sony los adquirió en 2022.

Sin embargo, no se detiene ahí, Un reporte de Jason Schreier reveló que Destiny 3 no está en producción y que Sony no ha dado el visto bueno a ninguna propuesta por parte de Bungie.

Prácticamente, se jugarán todo o nada con Marathon. Las fuentes señalan que la compañía japonesa quiere que el shooter de extracción sea la prioridad.

Las malas noticias generaron críticas en la comunidad, e incluso en una figura polémica de Internet, Kim Dotcom, quién arremetió contra la compañía japonesa.

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Kim Dotcom asegura que estafaron a Sony con la compra de Bungie

Por medio de una publicación en su cuenta de X, el infame emprendedor de Internet Kim Dotcom (famoso por su sitio de descarga Megaupload) arremetió contra Sony por la compra de Bungie y lo que sucede actualmente con Destiny 2.

Al respecto, el empresario aseguró que Sony fue víctima de una estafa pues pagaron $3600 millones de dólares por una “compañía en quiebra”. Incluso señala a Pete Parsons, antiguo director de Bungie, como el estafador.

En ese sentido, Kim Dotcom señala:

"Carta abierta a Sony

Te estafó Pete Parsons de Bungie en el mayor robo de la historia de los videojuegos. Pagaste $3600 millones de dólares por una empresa en quiebra.

Ahora puedes hacer 2 cosas. Castigar a todos en Bungie por tu error o actuar para recuperar tu dinero. Esta carta trata sobre la opción 2."

Open letter to Sony



You got ripped off by Pete Parson of Bungie in the biggest heist in gaming history. You paid $3.6 billion for a failing company.



You can do 2 things now. Punish everyone at Bungie for your mistake or go on the offensive to make your money back. This letter… — Kim Dotcom (@KimDotcom) May 23, 2026

El polémico empresario piensa que Destiny 2 tiene solución y PlayStation puede ganar dinero con el juego si hace esto

Posteriormente, Kim Dotcom alardeó con su experiencia en el negocio de Internet y señaló que controlaba 4% de la red antes de que Estados Unidos cerrara sus empresas “ilegalmente”.

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A partir de ello, el empresario menciona que es posible salvar a Destiny con cambios en su sistema de monetización y el trato que dan a los jugadores como parte de una comunidad.

"La monetización de Destiny 2 es una mierda. Tienes una gran comunidad y aquí te explico cómo hacerla crecer para que Bungie sea rentable. Añade un mercado para los mejores objetos del juego. Deja que los usuarios y creadores de contenido subasten lo que ganan en el juego. Vende ranuras de bóveda. Muchos jugadores son acumuladores. Déjalos pagar por ello“, señaló el polémico emprendedor.

Finalmente, Kim Dotcom mencionó que tal vez habría polémica por inclinar la propuesta del juego hacia los límites del pay-to-win, pero desde su perspectiva vale la pena: "convierte esta mala inversión en una apuesta ganadora. Tendrás algo de resistencia de la comunidad sobre ‘pagar para ganar’, pero tener algo de crítica es mucho mejor que dejar morir Destiny 2. Haz que los creadores de contenido se emocionen por jugar y promocionar el juego de nuevo y observarás un aumento constante en el número de jugadores e ingresos."

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