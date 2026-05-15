La comunidad de Dying Light se une para ayudar a una jugadora en su lucha contra el cáncer

La comunidad de los videojuegos puede ser un tanto peculiar, pero si algo ha demostrado en todos estos años es que puede unirse por una buena causa. Recientemente, se reveló el caso de una jugadora y streamer de Dying Light que enfrenta una dura batalla contra el cáncer. En su desesperación, pidió ayuda a los fans de la franquicia y la respuesta fue increíble.

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Una jugadora de Dying Light lucha contra el cáncer y la comunidad se unió para apoyarla

Dying Light podrá ser una franquicia aterradora y llena de gore, pero en cuanto a sus creadores y su comunidad, todo se trata de amor. Para muestra la reciente campaña de apoyo para una de sus jugadoras.

Por medio de una publicación en X, la fan, jugador y streamer de Dying Light “GamerMom1969” reveló que tiene cáncer de tiroides. En puerta se encuentra su segunda cirugía para tratar de salvar su vida, sin embargo, ya no cuenta con los recursos financieros para ello. Es por eso que lanzó una campaña en GoFundMe para obtener dinero.

El mensaje llegó a los creadores de Dying Light, quienes no tardaron en hacerlo público con su comunidad para solicitar el apoyo. Los desarrolladores compartieron en X el siguiente mensaje:

“Uno de nuestros queridos miembros de la comunidad, @GamerMom1969, conocida por su contribución y apoyo, ha sido diagnosticada con cáncer. Ella ha iniciado una campaña de GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos médicos durante este momento tan difícil. Si puedes, por favor considera donar o compartir la campaña para mostrar tu apoyo. ¡Unámonos como comunidad para ayudar a una miembro muy querida que está en necesidad!”.

One of our beloved Community members, @GamerMom1969, known for her contribution and support, has been diagnosed with cancer. She's started a GoFundMe campaign to help cover the medical expenses during this challenging time. If you can, please consider donating or sharing the… https://t.co/j1kGEj5QLr — Dying Light (@DyingLightGame) May 14, 2026

La meta está por lograrse y los fans de los videojuegos lo hacen de nuevo

Tras la publicación de los creadores de Dying Light, la comunidad puso manos a la obra, incluyendo al actor de voz Roger Craig Smith, quien da vida a Kyle Crane, el protagonista.

De acuerdo con la campaña de GoFundMe, “GamerMom1969” necesita $3500 dólares para cubrir los gastos médicos que requiere en este momento. Gracias al apoyo de los jugadores, ya tiene $3224 dólares en el momento de redactar esta nota.

La jugadora también compartió su testimonio:

“Me llamo Christine. Soy una mujer de 56 años y vivo en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Recientemente me operaron para extirpar una glándula paratiroides con un adenoma (tumor benigno) que causaba un exceso de calcio en mi cuerpo. Durante ese tiempo, encontraron un ganglio linfático sospechoso en mi tiroides y me lo biopsiaron. Fue entonces cuando recibí la devastadora noticia de que tengo carcinoma papilar de tiroides. No hace falta decir que estoy fuera de mí. No tengo ahorros y estuve de baja temporal por la primera operación, de la que todavía me estoy recuperando. Dentro de unos meses, me espera otra cirugía para extirparme completamente la tiroides. Esto me va a superar económicamente, por decir lo menos”.

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