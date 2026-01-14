Meta tropieza en los videojuegos y cierra 3 estudios: creadores de ReCore, Resident Evil 4 VR y Deadpool VR forman parte de una ola de recortes

Meta, la compañía detrás de Facebook, WhatsApp y Oculus, lleva años apostando por los videojuegos. Su interés en la realidad virtual impulsó la compra de diversos estudios, que se han dedicado a desarrollar de forma exclusiva títulos que aprovechan el potencial de esta tecnología. Sin embargo, su negocio ha sufrido múltiples altibajos y tropiezos.

Un reporte reciente reveló que Meta prepara recortes importantes en Reality Labs, su división de software y hardware de realidad virtual. La compañía recortará al menos 1000 puestos de trabajo, lo que supone el cierre de 3 de sus estudios de videojuegos: Twisted Pixel, Sanzaru Games y Armature Studio.

Meta hace recortes en su división de realidad virtual y cierra 3 estudios

De acuerdo con Bloomberg (vía Game Informer), cerca de 10% de los empleados de Reality Labs perderá su trabajo debido a los recortes. La división de juegos y dispositivos de realidad virtual tiene aproximadamente 15,000 empleados, de los cuales 1000 se quedarán sin empleo tras el cierre de varios estudios.

Empleados de Twisted Pixel, Sanzaru Games y Armature Studio confirmaron en las redes sociales que los estudios cerraron como parte de los recortes y la reestructuración de Reality Labs. Los estudios hicieron aportaciones importantes a la industria antes de dar el giro hacia la realidad virtual.

El estudio de Resident Evil 4 VR está entre los afectados

Entre los estudios afectados está Sanzaru Games, una adquisición que Meta hizo en 2020. El equipo es conocido por el desarrollo de Asgard’s Wrath, una franquicia popular entre los usuarios de Meta Quest. Anteriormente, trabajó en juegos como The Sly Collection, Sly Cooper: Thieves in Time y más títulos ajenos a la realidad virtual.

Armature Studio, desarrolladores de Resident Evil 4 VR, fue otra víctima de los recortes. Meta los adquirió en 2022, luego de que la compañía sobresaliera por su trabajo en ReCore, así como en el port de Metal Gear Solid HD Collection para el PlayStation Vita. Por último, Twisted Pixel, creadores de Marvel’s Deadpool VR y Wilson’s Heart, también cerrará sus puertas.

¿Por qué Meta cerró los estudios de realidad virtual?

Desde 2024, el negocio de realidad virtual de Meta enfrenta una etapa de incertidumbre y reestructuración. En agosto de ese año, la empresa también cerró Ready at Dawn, estudio de God of War para PSP y The Order: 1886. El estudio trabajó en títulos como Lone Echo, Echo Arena y Echo Combat, pero ninguno cumplió con las expectativas.

Un portavoz de Meta habló sobre los recortes recientes en Reality Labs y justificó la decisión. La empresa ahora destinará más recursos a productos relacionados con la inteligencia artificial, así que la realidad virtual perdió peso entre sus prioridades, junto con el Metaverso. Por ahora, no se sabe si habrá aún más recortes en la división de realidad virtual.

“El mes pasado dijimos que trasladaríamos parte de nuestra inversión del Metaverso a los wearables. Esto forma parte de ese esfuerzo, y planeamos reinvertir los ahorros para impulsar el crecimiento de los wearables este año”.

La realidad virtual pierde terreno entre las prioridades de Meta

