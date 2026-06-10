Los fans de Digimon ya tienen una nueva forma de prepararse para uno de los lanzamientos más esperados del verano. Bandai Namco y Media.Vision confirmaron que el demo de Digimon Story: Time Stranger ya está disponible para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch a través de la eShop.

La prueba gratuita llega después de su debut en otras plataformas y ofrece a los jugadores la oportunidad de conocer parte de la aventura antes del estreno oficial del RPG.

Un demo que te permitirá comenzar tu aventura desde ahora

Una de las mejores noticias para quienes planean adquirir el juego completo es que el progreso obtenido en el demo podrá transferirse a la versión final. Esto significa que las horas invertidas en explorar el mundo digital, entrenar Digimon y avanzar en la historia no se perderán cuando llegue el lanzamiento.

Esta función ya estaba presente en las versiones de prueba para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, por lo que los usuarios de las consolas de Nintendo recibirán exactamente el mismo beneficio.

La estrategia busca facilitar que más jugadores prueben el título sin preocuparse por tener que comenzar desde cero más adelante.

Aquí puedes ver el avance:

El lanzamiento está muy cerca

Digimon Story: Time Stranger ya se encuentra disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, mediante Steam. En el caso de las plataformas de Nintendo, la espera terminará muy pronto.

El juego debutará el 9 de julio en Japón para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch, mientras que el lanzamiento mundial llegará un día después, el 10 de julio.

La nueva entrega promete una historia centrada en viajes temporales, misterios que conectan distintos mundos y una gran cantidad de Digimon para reclutar, entrenar y llevar al combate.

Con el demo ya disponible, los jugadores tienen la oportunidad perfecta para descubrir si esta nueva aventura digital cumple con las expectativas antes de su llegada oficial.

¿Vas a descargar el demo de Digimon Story: Time Stranger? ¿Qué Digimon esperas usar en tu equipo principal? Cuéntanos en los comentarios.

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