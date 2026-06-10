XBOX atraviesa por un momento de mucho movimiento interno. Tras la salida repentina de Phil Spencer y Sarah Bond a principios de 2026, la compañía ahora pasa por un proceso de reestructuración bajo el liderazgo de la nueva directora Asha Sharma. Tristemente, parece que pronto habrá ajustes que afectarán al personal.

Para nadie es secreto que Microsoft no vive su mejor momento en el mercado del gaming. Tras la caída en las ventas del hardware, el estancamiento de XBOX Game Pass y las adquisiciones multimillonarias, la compañía cerró estudios, canceló múltiples proyectos y aplicó aumentos de precios a sus productos en el último par de años.

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XBOX realizaría importantes despidos en julio de 2026

Aunque la marca empieza a recuperarse tras la incorporación de Asha Sharma y el cambio de estrategia, aún falta un largo trecho por recorrer para alcanzar los objetivos financieros. Próximamente se llevarían a cabo uno de los primeros recortes de personal bajo el liderazgo de la nueva directora.

Lamentablemente, parece que pronto habrá malas noticias para los trabajadores del gigante de la tecnología. El miércoles 10 de junio, el periodista Jason Schreier publicó un artículo en el que adelanta que XBOX planea realizar despidos masivos durante el próximo mes, según revelaron fuentes que prefirieron mantenerse bajo el velo del anonimato.

Se desconoce el número exacto de personas que podrían perder su empleo como parte de esta reestructuración, pero se estima que el próximo recorte de personal se producirá poco después del cierre del año fiscal de Microsoft, que concluirá el 30 de junio.

El reporte también señala que Microsoft tiene la intención de reducir drásticamente los presupuestos del departamento de marketing y otras áreas de su negocio. En caso de que la información sea precisa, este será el primer cambio radical bajo la directiva de Asha Sharma, quien reemplazó a Phil Spencer en febrero de 2026.

En un correo electrónico que se envió a los empleados a mediados de esta semana, la nueva jefa de la división de gaming de Microsoft reconoció que el negocio se desplomó hasta un “margen de responsabilidad” de 3%; según el informe, esa es la métrica que emplea la compañía para reflejar el margen de beneficio.

“Esto no puede continuar”, escribió Asha Sharma en el email, que posteriormente se publicó de forma oficial en el blog XBOX Wire. El artículo no confirma ni desmiente la posibilidad de que se susciten despidos en las próximas semanas.

XBOX podría sufrir muy pronto su primer recorte de personal importante de 2026

La difícil situación de XBOX y los retos para el futuro

En el correo electrónico, la nueva directora de XBOX reflexionó sobre sus primeros 100 días al frente de la compañía, y destacó cuáles son los desafíos que enfrenta la división de gaming. Y aunque reconoce que es importante tener optimismo, asegura que también es valioso ser realista mientras trabajan para “reestructurar el negocio”.

“Cerramos este año fiscal con un margen de responsabilidad de aproximadamente 3%, inferior al del año anterior. Excluyendo Activision Blizzard King, en los últimos 5 años gastamos más de $20,000 millones de dólares en inversiones continuas en nuestro contenido, plataforma y subsidios de hardware, pero nuestros ingresos anuales disminuyeron en casi $500 millones durante ese período. Esto no puede continuar”.

Asha Sharma también reconoció la actual crisis de componente que impacta negativamente al sector tecnológico. Si bien indica que esta situación adversa golpea a toda la industria, considera que XBOX se ve más afectado que muchos de sus competidores debido a decisiones que se tomaron durante la última media década.

“Actualmente no podemos fabricar tantas consolas como los jugadores quieren comprar, y necesitamos un nuevo modelo de negocio y alianzas para el hardware, ya que seguimos comprometidos con Helix”, comentó la directora.

La jefa de la división de gaming también brindó su opinión sobre la oleada de compras de estudios que tuvo lugar durante los últimos años. Explica que la compañía se “excedió” y no “financió adecuadamente” a sus equipos para “competir y ganar”. De igual forma, recalcó la importancia de tener un flujo constante de exclusivos y títulos third-party.

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Finalmente, Asha Sharma indicó que la infraestructura actual de la compañía “no está preparada para la batalla que se avecina”, y destaca que sus sistemas son “excesivamente complejos”, lo que dificulta su capacidad para actuar con rapidez y eficiencia.

“Para algunos de ustedes, descubrir estas realidades será sorprendente e incluso frustrante. No lograremos el éxito al ocultar verdades incómodas, ni tampoco lo lograremos si hacemos siempre lo mismo y esperamos resultados diferentes”, concluyó la directora de XBOX.

Asha Sharma reconoce que necesitan reevaluar el equilibrio entre sus juegos y prioridades de inversión para los próximos 5 años

Asha Sharma no abordó públicamente los rumores sobre los despidos, así que deberemos esperar para descubrir si realmente habrá algún recorte de personal.

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