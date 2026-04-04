¡No te vayas! Super Mario Galaxy: La Película esconde 2 secretos al después de los créditos finales

Las escenas poscréditos agregan algunos minutos que extienden el final original y nos dan pistas sobre las próximas películas de Illumination y Nintendo

Super Mario Galaxy: La Película ya está disponible en todas las salas de cine del mundo. Esta producción de Illumination en colaboración con Nintendo es una de las adaptaciones animadas más esperadas de los últimos años. El éxito de la película está asegurado, al menos ante los ojos de los fans que han esperado ansiosos por esta adaptación animada. Se espera que tenga un impacto aún más grande que Super Mario Bros. La película, que en 2023 logró romper récords de recaudación y superar grandes producciones como Five Nights at Freddy’s, Guardians of the Galaxy Vol. 3 y Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Uno de los mayores atractivos de Super Mario Galaxy: La Película es su potencial para convertir la franquicia en un multiverso al estilo de Super Smash Bros. Esto se especula por la aparición de otros personajes pertenecientes a otras franquicias de Nintendo desde la primera entrega. El caso más importante, además de Donkey Kong, es el de Fox McCloud de Star Fox, como ya se había anunciado con anticipación en los adelantos y publicidad de Super Mario Galaxy: La Película.

Las sorpresas no se detienen ahí, ya que, si te quedas en tu asiento después de ver correr los créditos, tendrás la oportunidad de ver algunos minutos extra con escenas que revelan algunos secretos.

La mejor parte de esto es que se trata de 2 segmentos con intenciones distintas. Descuida, no te arruinaremos la sorpresa, pero te recomendamos mantenerte cómodo en tu asiento hasta que hayas visto todo. Debes tomar esto en cuenta porque la espera será larga, pero valdrá la pena.

En la primera escena sabremos un poco más de lo que pasó en la parte conclusiva de esta película con algo de humor, así que las risas extra están garantizadas. El segundo segmento es algo de mayor importancia, incluso podría abrir las puertas a una continuación o algo mucho más grande. Hablamos de un personaje que no ha aparecido en las películas hasta el momento y podría tener gran relevancia en la próxima entrega.

Es muy probable que Super Mario Galaxy: La Película tenga una secuela en el futuro, sin embargo, pensar en un escenario expandido con películas dedicadas a Star Fox o Metroid que pudieran estar conectadas con Super Mario Bros. podría ocurrir en algún momento. Por otro lado, pensar en una película de Super Smash Bros. es casi imposible, en especial después de las declaraciones de Shigeru Miyamoto. Aun así, no perdemos la fe de ver a los personajes más emblemáticos de Nintendo y otras franquicias luchando en la pantalla grande más adelante.

¿Ya viste la película? ¿Te gustaría ver otras adaptaciones de Nintendo en un formato similar? No olvides responder a estas preguntas y contarnos tu opinión en los comentarios sobre las escenas postcréditos.

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