PlayStation anuncia The Playerbase: jugadores podrán aparecer en Gran Turismo 7 y otros juegos de la marca si participan en el concurso

¿Has soñado con aparecer en un videojuego? PlayStation quiere cumplir tu sueño con The Playerbase, un concurso que te permitirá a ti y a otros fans de la marca ser parte de Gran Turismo 7 y más aclamados juegos de la marca. Sony quiere celebrar los más de 30 años de historia de su división de videojuegos con su comunidad, así que muy pronto tendrás una oportunidad de formar parte de su legado.

The Playerbase convoca a los jugadores apasionados a demostrar su amor por las franquicias, los estudios y la historia de PlayStation. Los jugadores que sorprendan a un jurado tendrán la oportunidad de viajar a uno de los prestigiosos estudios de Sony, donde serán escaneados para aparecer en alguno de sus exclusivos. A continuación, te contamos todos los detalles de la convocatoria, que está abierta a jugadores de México y el resto de Latinoamérica.

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Así es The Playerbase, el concurso que te permitirá estar en un juego de PlayStation

Estar en un videojuego debe ser genial, y más si es uno de PlayStation. The Playerbase te dará la oportunidad hacerlo realidad con sólo demostrar tu fanatismo por la marca y sus franquicias. The Playerbase es un programa para la comunidad que estará disponible en mercados seleccionados de todo el mundo, incluyendo nuestra región.

Sony lo diseñó como una forma de celebrar la historia de PlayStation con sus fans, quienes “tienen un rol importante en la historia y el futuro” de la compañía. La propuesta de The Playerbase es sencilla: los interesados deberán enviar una solicitud para participar y, en caso de ser elegidos, podrán viajar a Estados Unidos con todos los gastos pagados para participar en sesiones de escaneo que los inmortalizará en un juego de PlayStation.

El programa iniciará con Gran Turismo 7 y se extenderá con otros juegos de PlayStation Studios que se revelarán pronto. La buena noticia es que para participar únicamente debes ser mayor de edad y tener una cuenta activa de PlayStation. Los registros ya empezaron, así que sigue leyendo para saber cómo ser parte del concurso.

Jugadores podrán aparecer en un título de PlayStation Studios

¿Quiénes pueden participar y cómo ser parte del concurso?

Si quieres aparecer en un juego de PlayStation y ganar un viaje todo pagado, debes pensar la manera más ingeniosa de compartir tu historia con la marca. Desde el sitio oficial del concurso, Sony aceptará formularios con tu información personal y material donde demuestres tu conexión con PlayStation.

Habrá varias rondas para elegir al ganador. La compañía evaluará el historial de tu cuenta de PlayStation y el escrito que envíes para explicar qué tan apasionado y que tan fuerte es tu conexión personal con la marca. Tomará en cuenta “la propiedad de productos de PlayStation, suscripciones, juego jugados y horas jugadas”. También será importante demostrar cómo ha sido con Polyphony Digital y sus títulos a lo largo de su historia.

Si pasas este filtro entonces participarás en una entrevista, en la que deberás hablar sobre tu amor por PlayStation y Gran Turismo 7. Si resultas ganador serás invitado a un estudio de artes visuales para que te escaneen con tecnología de última generación de captura 3D. De esta forma, aparecerás como presentador del título de careras. También colaborarás con creativos del estudio para crear un logotipo y un diseño especial para un vehículo del juego.

The Playerbase ya está disponible en todo el mundo

PlayStation cubrirá tus gastos de viaje y hospedaje, así como los de un acompañante. Los interesados pueden mandar su formulario a partir de hoy y hasta el 26 de abril. El concurso está abierto para los jugadores de México, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Estados Unidos, España y más países del mundo.

“The Playerbase es nuestra forma de agradecerle a nuestros jugadores que hacen de PlayStation lo que es hoy. No podemos esperar para conocer a los fans que se sumergirán en el mundo de PlayStation de una forma totalmente nueva”.

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