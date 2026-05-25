Justo en la delgada línea entre lo grandioso y el desastre se encuentra Star Citizen. El polémico juego espacial es uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de los videojuegos, pero a diferencia de cualquier AAA, obtiene sus fondos de desarrollo vía donativos.

Los fans de este tipo de juegos y de la ciencia ficción confían ciegamente en el proyecto de Cloud Imperium Games, fundado por Chris Roberts y no dudan en dar su dinero para que siga el proceso de desarrollo.

A estas alturas, y después de más de una década de que se anunciara su producción y su campaña de apoyo, el título superó una meta financiera impresionante.

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Star Citizen lleva 15 años en desarrollo y sigue en fase Alfa

Star Citizen reafirma su presupuesto multimillonario gracias a los donativos de los fans

El sitio oficial que registra los donativos de Star Citizen compartió una actualización importante.

En días recientes, el juego espacial logró una meta impresionante que da cuenta del apoyo incondicional del público pese a que han pasado 15 años desde el anuncio y no hay un lanzamiento oficial.

En este momento, Star Citizen presume $1,002,468,532 dólares en donativos desde que inició su campaña de apoyo en 2012. El juego se anunció como un proyecto en desarrollo un año antes, en 2011.

Esto ha sido posible gracias al dinero de 6,544,475 jugadores quienes han participado en la campaña de financiamiento a lo largo de estos años.

Cabe mencionar que actualmente el título está en fase Alfa y algunas porciones son jugables. Lo visto en los avances durante estos años, más las experiencias de juego que hay, son suficientes para que la comunidad de su voto de confianza al proyecto.

Es importante señalar que el proyecto es tan ambicioso que cuenta con 2 componentes. Star Citizen es la experiencia de espacio abierto y multijugador, mientras que Squadron 42 es el modo campaña con una historia y estructura tradicional. Hasta la fecha, ninguno de los 2 tiene una versión 1.0.

El equipo creativo asegura que todo el dinero que se recauda va directamente al desarrollo del juego.

Star Citizen is now FREE TO PLAY throughout DefenseCon until May 27



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¿Qué es Star Citizen, por qué los fans lo aman y cuándo saldrá a la venta?

Star Citizen es un ambicioso videojuego espacial desarrollado por Cloud Imperium Games que busca combinar exploración, combate, comercio y simulación en un universo enorme.

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Desde que fue anunciado en 2011, el proyecto llamó la atención por su nivel de detalle gráfico y por la promesa de ofrecer una experiencia mucho más libre y realista que otros juegos del género.

Sin embargo, también se ha vuelto polémico porque su desarrollo es extremadamente largo y todavía sigue en fase Alfa, a pesar de haber recaudado más de mil millones de dólares mediante financiamiento de los propios jugadores.

Aun con los retrasos y las críticas, muchos fans lo apoyan porque consideran que no existe otro proyecto con una visión tan grande dentro de los videojuegos espaciales.

Además, los desarrolladores actualizan constantemente el contenido, agregan nuevas funciones y mantienen una comunidad muy activa que siente que está participando en la creación del juego.

Sobre su lanzamiento definitivo, no existe una fecha oficial confirmada. Los creadores han evitado prometer un estreno cercano, ya que continúan expandiendo tanto el modo principal como el universo en línea, por lo que muchos creen que todavía faltan varios años para ver una versión completamente terminada.

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