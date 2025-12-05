PlayStation habría lanzado un nuevo DualSense que mejora la duración de la batería, pero con un sacrificio

Según los informes, el nuevo modelo CFI-ZCT2W del mando de PS5 ya se incluye junto a algunos bundles de la consola en Europa

PlayStation 5 ya tiene 5 años en el mercado, aunque resulta difícil de creer. Durante este tiempo, hemos visto el estreno de nuevas actualizaciones que mejoran el software y el estreno de reediciones que incorporan cambios en el hardware. Según los informes, el más reciente lanzamiento está relacionado con el mando DualSense.

El control fue uno de los puntos de venta más promocionados de la consola next-gen de Sony, pues prometía ofrecer una experiencia muy inmersiva gracias a la retroalimentación háptica, los gatillos con resistencias y otras funciones. En general, es un accesorio interesante que, en efecto, presenta muchas posibilidades.

No obstante, los jugadores estarán de acuerdo en que la batería del mando dista de ser la mejor, pues es común que sea necesario interrumpir la sesión inalámbrica y jugar conectado al PS5 por medio de un cable para recargar la pila. Ese podría ser un problema del pasado.

Nuevo modelo del DualSense mejora la duración de la batería

Hace unos meses, empezaron a circular rumores que señalaban que Sony se preparaba para lanzar una nueva versión del DualSense que corregiría uno de sus mayores defectos: la corta duración de su batería. De acuerdo con un especialista, parece que los reportes resultaron ser precisos.

El modder Modyfikator89 compartió el hallazgo en sus cuentas de redes sociales tras realizar un ejercicio de desmontaje, y catalogó esta edición como la verdadera “versión 2” del mando de PlayStation 5. Según las pruebas, el nuevo modelo, denominado CFI-ZCT2W, usa la placa BDM-060.

Se espera que el nuevo control de PS5 funcione de manera más eficiente, lo que permitirá que la batería tenga una mayor duración y, en consecuencia, que los jugadores no se vean en la necesidad de recargar la pila con mucha frecuencia. Eso sí, parece que este beneficio fue posible gracias a un sacrificio.

El nuevo modelo CFI-ZCT2W del DualSense de PS5 ya estaría disponible en el mercado europeo

Para extender la duración de la pila, Modyfikator89 explica que Sony eliminó el micrófono secundario del control. Esto afectaría la capacidad del mando para filtrar el ruido de fondo, lo que podría arruinar la calidad del audio. Faltan que se realicen pruebas más exhaustivas para evaluar con mayor precisión el impacto de este cambio.

El modder explica que el denominado DualSense V2 se incluye en los paquetes de PS5 Pro modelo CFI- 7121, que comenzó a distribuirse en Europa a partir de septiembre de 2025. El mando también se le ha visto junto al PlayStation 5 Slim versión CFI-2116. Se desconoce si llegará a México y otras regiones del mundo.

También habría un DualSense V3 con batería extraíble

Los informes también señalan que algunas versiones limitadas del DualSense, como la edición dorada de Ghost of Yōtei, también usan la nueva configuración de hardware. Las personas interesadas en probar este modelo, deben verificar que se encuentre el sello CFI-ZCT2W en el empaque del accesorio.

Tras realizarse pruebas en varios juegos, se llegó a la conclusión de que el llamado DualSense V2 de PlayStation 5 podría alcanzar hasta las 15 horas de juego continuo. Aunque se trata de una mejora de peso, los jugadores estarán decepcionados de que no sea la versión 3 que se rumoreó hace unos meses.

En específico, informes anteriores señalaron que Sony preparaba un modelo de su mando con baterías extraíbles; se desconoce si esa característica llegará en un lanzamiento posterior. Por otra parte, Modyfikator89 confirma que la edición CFI-ZCT2W no incorpora joysticks con efecto Hall o TMR, así que el drift permanece como un problema.

Según los informes, la nueva versión 2 del DualSense tiene una mayor duración que los mandos originales de PlayStation 5

