Creador de Fallout regresa a Obsidian, estudio de Xbox, para trabajar en un título que los jugadores “no adivinarán”

Uno de los veteranos más importantes de la industria acaba de salir de su retiro para volver a crear videojuegos. Nos referimos a Tim Cain, conocido por ser el creador de Fallout y un referente para los amantes del RPG occidental. Por sorpresa, anunció que está de vuelta y que trabajará como empleado de tiempo completo en Obsidian Entertainment, aclamado estudio de Xbox.

Desde hace años, el creativo ha trabajado en pocos juegos y se ha dedicado a crear contenido en su canal de YouTube, donde habla sobre la actualidad de la industria. Su anuncio ha generado muchas expectativas, pues los jugadores creen que trabajará en una secuela muy esperada. Cain jugó un poco con la emoción de sus fans, pues aseguró que no podrán adivinar en qué título trabaja.

Entérate: Netflix comprará Warner Bros. por $82 mil millones de dólares, ¿qué pasará con los estudios de Mortal Kombat, Batman: Arkham y Hogwarts Legacy?

¿Quién es Tim Cain y por qué es importante en la industria?

Luego de estudiar ciencias de la computación, Tim Cain inició su carrera en Interplay Entertainment, donde fue programador y director. En 1997 saltó a la fama con la creación de Fallout, título que lo posicionó como uno de los desarrolladores más destacados del rol occidental.

Luego de trabajar en la secuela, Cain abandonó la compañía en busca de nuevos horizontes. Fallout hizo historia en las manos de Bethesda y Obsidian Entertainment, mientras el desarrollador se dedicó a otros proyectos. En 1998, fundó Troika Games, estudio donde trabajó en juegos como Vampire: The Masquerade – Bloodlines y The Temple of Elemental Evil.

Tim Cain fue uno de los visionarios para el RPG occidental

Su carrera continuó en Carbine Studios donde trabajó como director de programación en el MMORPG WildStar. En 2011, se unió a Obsidian Entertainment, uno de los estudios más importantes para el RPG occidental. Participó en el desarrollo de Pillars of Eternity, fue codirector de The Outer Worlds y también formó parte del equipo de los RPG de South Park.

Contrario a lo que se podría creer, Cain no formó parte del equipo de desarrollo de Fallout: New Vegas, una de las entregas más queridas y populares de la franquicia. Ahora, el creativo volverá al célebre estudio para trabajar en un misterioso proyecto.

Te interesa: “Quédense hasta el mero final”, ¿cuántas escenas postcréditos tiene Five Nights at Freddy’s 2?

El creador de Fallout regresa a Obsidian Entertainment

En un video reciente de su canal de YouTube, Tim Cain confirmó que volverá a la industria para desarrollar nuevos juegos. Lo hará de la mano de Obsidian Entertainment, estudio de Xbox al que volvió como empleado de tiempo completo. Confirmó que ya trabaja en un título que no ha sido revelado y que los jugadores no podrán adivinar.

El desarrollador mantuvo en secreto todos los detalles de su nuevo proyecto, pues firmó un acuerdo de confidencialidad. Romperlo lo metería en problemas, así que su juego se mantiene como un misterio.

“Estoy de regreso en Obsidian. Estoy ahí como empleado de tiempo completo y de forma presencial, no a distancia, y ya no soy contratista. Esto significa que no estoy trabajando en otros lugares, aunque hay al menos un juego en el que trabajé y que sé que se lanzará. No puedo hablar del proyecto en el que estoy trabajando en Obsidian, porque eso está cubierto por un acuerdo de confidencialidad. No se molesten en adivinar, no lo adivinarán. Probablemente diría que ahora estoy mucho menos retirado”.

¿Cuál será el próximo juego de Tim Cain?

El anuncio de Tim Cain ha generado mucha emoción entre la comunidad. Bastantes jugadores sueñan con que el creativo y el estudio trabajen en una secuela de Fallout: New Vegas. La popularidad de la franquicia repuntó gracias a su serie live-action que, precisamente, ambientará su segunda temporada en dicha ciudad.

También se especula que el creativo podría trabajar en Pillars of Eternity III. Obsidian tiene planes para expandir aún más el universo de la franquicia tras 2 entregas y Avowed. Por su relación con The Outer Worlds, existe la posibilidad de que Cain también ayude a creer la tercera entrega de la saga con temática espacial. Por supuesto, Cain y Obsidian también podrían trabajar en una nueva franquicia, pero por ahora sólo se puede especular al respecto.

El estudio de Xbox hizo un importante fichaje para su próximo juego

Por si te lo perdiste: Xbox piensa que venderá más consolas gracias a GTA VI y por eso se asoció con Foxconn para garantizar millones de unidades el próximo año

Busca más noticias relacionadas con Xbox en esta página.

Fuente