PlayStation Plus subirá de precio y los fanáticos están muy molestos: jugadores arremeten contra Sony y planean cambiarse a Xbox Game Pass

PS Plus será más caro en algunas regiones, y los jugadores de PS4 y PS5 dejaron ver su inconformidad en redes sociales

Para nadie es secreto que la industria de los videojuegos vive momentos complicados debido a los aranceles, la crisis de memoria y otros factores, por lo que las compañías rascan en todos los rincones en un intento de conseguir ganancias adicionales. En este contexto, Sony optó por una alternativa que ya sacó canas verdes a los fans: subir el precio de PlayStation Plus.

La compañía japonesa compartió los primeros detalles de este cambio en un post en redes sociales, y lo que ya sabemos con total seguridad es que el incremento afectará a miles de jugadores en múltiples territorios. Esto significa que los fans deberán pagar más para acceder a la misma cantidad de beneficios.

Naturalmente, la comunidad está sumamente decepcionada con este movimiento repentino. El descontento es palpable en redes sociales, donde los fanáticos arremetieron contra PlayStation y externaron su intención de cancelar sus membresías para contratar el servicio de la competencia.

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Jugadores arremeten contra Sony por los aumentos de PS Plus

Aunque tenemos una imagen general de los ajustes que se aplicarán en próximas semanas, aún hay muchas dudas en el aire. Sony se abstuvo de revelar si la subida de precio afectará a todos los planes de PS Plus, pero por el momento se sabe que los suscriptores del nivel Essential deberán pagar más.

Sony argumentó que el incremento se realizará en “regiones seleccionadas” debido a las “condiciones actuales del mercado”, pero una vez más no entró en detalles. La falta de claridad sobre el asunto generó el malestar de la comunidad, tal como se observa en la sección de comentarios y en los citados de Twitter.

“¿Cómo rayos sube de precio un servicio online por culpa de las ‘condiciones del mercado’? ¿Qué significa eso exactamente? ¿Hay escasez de suscripciones? ¿Qué demonios?”, cuestionó un jugador en redes sociales. “Culpar a las condiciones del mercado es una locura. Acceder a juegos en línea debería ser gratuito en 2026”, comentó otro.

Jugadores de PlayStation están muy molestos por el repentino aumento de precio de PS Plus

Y en efecto, la subida de precio pondrá en aprietos a muchos jugadores. Debido a que es necesario tener una membresía activa de PlayStation Plus para acceder a las funciones online de la consola y los títulos multijugador, muchos fans perderán el acceso a sus videojuegos favoritos porque serán incapaces de pagar el nuevo costo.

Otros miembros de la comunidad recordaron que Sony también subió el precio del PS5 hace pocos meses, además de que el servicio PS Plus experimentó otro incremento el año pasado. Vale la pena señalar que Sony aún no responde a la reacción negativa.

“¿Qué hacen en PlayStation? Subieron los precios de una consola de más de 5 años varias veces y ahora hacen lo mismo con PS Plus. Es pura codicia”, comentó un fan decepcionado. “No puedo esperar a dejar atrás su asquerosa compañía y no volver a mirar atrás. Ahora jugaré en PC”, aseguró otro.

Ironicamente el PC game pass me cuesta lo mismo que 1 mes de PS plus basico porlo que paso de renovar el proximo mes xd https://t.co/xFwTInZ1xR pic.twitter.com/ytuKw7KDbi — Orly (@orly_goose) May 18, 2026

¿Cuánto costará PlayStation Plus tras los incrementos?

Esta noticia llega en un momento poco ideal. Es preciso señalar que, tras la reacción negativa de los jugadores, Asha Sharma, la nueva directora de la división de videojuegos de Microsoft, redujo el precio del servicio Xbox Game Pass a principios de este año. También se introdujo un nuevo plan más económico y se espera que próximamente lleguen otros ajustes que permtian a los jugadores ahorrar más dinero.

Con esto en mente, muchos jugadores de PS4 y PS5 están dispuestos a cancelar sus membresías de PlayStation Plus y cambiarse a la competencia. “Xbox acaba de bajar el precio y tú pensaste que ahora sería un gran momento para subirlo”, aseguró un fan en la sección de comentarios. “Hicieron lo contrario de lo que hizo Xbox”, recalcó otro.

A partir del 20 de mayo, PS Plus Essential tendrá un precio de $10.99 USD al mes, mientras que la suscripción trimestral estará disponible a cambio de $27.99 USD. Por ahora, se desconoce cómo afectará este incremento al costo del servicio en México y el resto de Latinoamérica.

Xbox Game Pass bajó de precio en 2026, mientras PS Plus se volvió más caro

Pero dinos, ¿qué opinas de las respuestas de los fanáticos? ¿Crees que el incremento es un mal necesario? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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