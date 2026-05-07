Microsoft podría lanzar una suscripción anual para Xbox Game Pass y permitiría ahorrar más que pagando mes a mes

Los cambios se preparan para el servicio de gaming de Microsoft

Uno de los objetivos prioritarios para Asha Sharma y la nueva administración de Xbox es su servicio de gaming: Xbox Game Pass. Su concepto es punta de lanza de la actual estrategia de Microsoft y el primer cambio ya se aplicó con la reducción de precio en el nivel Ultimate.

Sin embargo, no terminará ahí, pues la jefa de Xbox desea más opciones que se adecuen a las necesidades de los jugadores. Uno de los grandes deseos de la comunidad es que haya un plan anual pues, por lo general, los servicios digitales suelen ofrecer un mejor precio en esta modalidad. la novedad es que pronto habría noticias al respecto, al menos para uno de los niveles.

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Xbox Game Pass podría tener plan anual de suscripción en este nivel

Desde su lanzamiento en verano de 2017, Xbox Game Pass no tuvo un plan de suscripción anual, como tal. En su momento y según el mercado, la opción fue transformar meses de Xbox LIVE Gold o comprar tarjetas que cubrían un año completo del servicio.

Este detalle no es del agrado de los fans, pues las opciones de Sony y Nintendo, o sea PlayStation Plus y Switch Online, sí ofrecen planes anuales e incluso el precio total es menor al comparar con el pago mes a mes o por periodos inferiores.

En ese contexto, la realidad podría cambiar pronto para los interesados en el servicio de Microsoft. De acuerdo con un reporte del insider de X “Idle Sloth”, Game Pass estrenará pronto un modelo de suscripción anual.

Según una imagen que se filtró, se trata del nivel Xbox Game Pass Essential, la opción básica del servicio que actualmente cuesta $169 MXN por mes o $9.99 USD.

En este caso, la imagen muestra un plan de suscripción anual por $79.99 USD. Bajo este esquema, los suscriptores pagarían un año de esta variante del servicio con 33.3% de descuento en comparación con el pago mensual; actualmente, se pagan $120 dólares al año por este nivel, porque el pago es mensual.

Microsoft maybe bring back a 'yearly subscription' to Xbox Game Pass Essential at a discount



New subscription model:

1 year for $79.99



Current subscription model:

1 month for $9.99

3 months for $24.99 pic.twitter.com/iba16N8aho — Idle Sloth (@IdleSloth84_) May 7, 2026

¿Qué incluye el nivel Essential?

Entre los planes de Asha Sharma para cambiar Xbox Game Pass está aumentar las opciones de entrada. Hace unos días, se filtró información sobre un plan que incluye el servicio si se es suscriptor de Discord Nitro.

Este posible plan anual de Game Pass Essential sería otra opción atractiva de entrada para los jugadores. En este caso, se trata del nivel básico del servicio e incluye lo siguiente:

Más de 50 juegos en la consola Xbox, PC y dispositivos compatibles

Trasmite juegos desde la nube, incluidos algunos de la biblioteca de usuario

Juegos multijugador en línea para consola

Hasta 25,000 puntos de Rewards al año en la Tienda de Microsoft

Beneficios para juegos como League of Legends y Call of Duty: Warzone

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