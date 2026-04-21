Es oficial: Xbox Game Pass baja de precio a partir de hoy; Call of Duty dejará de ser lanzamiento de día 1, ¿cuánto cuesta ahora el servicio de suscripción?

Después de días de especulaciones al respecto, Xbox por fin hizo cambios importantes a Xbox Game Pass. Luego de su reciente reestructuración, el servicio se volvió demasiado costoso para nuestros bolsillos. Por ende, perdió parte de su encanto y dejó de ser esa alternativa económica para disfrutar videojuegos mediante una suscripción.

Asha Sharma, la nueva jefa de Microsoft Gaming, decidió escuchar a la comunidad y anunció una disminución en los precios de Xbox Game Pass. A partir de hoy, varios planes de suscripción son más económicos, lo que sin duda es una excelente noticia para todos. Sin embargo, la noticia vino acompañada de otro anuncio agridulce: Call of Duty dejará de ser lanzamiento de día 1 en el servicio.

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Xbox Game Pass baja de precio, ¿cuánto cuesta el servicio a partir de hoy?

Por medio de un comunicado, Asha Sharma anunció que Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass serán más baratos a partir de hoy. La comunidad concuerda en que el plan más completo del servicio era demasiado costoso, pues se ofrecía a cambio de $29.99 USD o $449 MXN al mes. A pesar de ofrecer mucho contenido y nuevos beneficios, como Fortnite Crew y Ubisoft+ Classics, el aumento de 50% en el precio fue demasiado.

Ahora, Xbox Game Pass Ultimate se ofrece por sólo $22.99 USD, que se traducen oficialmente a $339 MXN. Lo mejor de todo es que el contenido de Xbox Game Pass Ultimate se conversa, por lo que no hay cambios en su oferta, salvo la llegada de Call of Duty, de la que hablaremos más adelante.

Por otro lado, PC Game Pass también bajó de precio a partir de hoy. El servicio para computadoras se encareció con la reestructuración y pasó a costar $16.49 USD o $249 MXN al mes. Ahora cuesta sólo $13.99 USD o $209 MXN. Con esto, 2 de los planes más populares del servicio ahora son más accesibles y su relación calidad-precio es más balanceada.

Varios planes de suscripción del servicio bajaron de precio a partir de hoy

Es importante mencionar que no hay cambios en los precios de los planes Essential ni Premium, por lo que se mantienen en $169 y $219 MXN al mes, respectivamente. Abajo están los precios actualizados del servicio:

Xbox Game Pass Ultimate: $339 MXN

Xbox Game Pass Premium: $219 MXN

Xbox Game Pass Essential: $169 MXN

PC Game Pass: $209 MXN

Call of Duty dejará de ser lanzamiento de día 1 en el servicio

El ajuste de precios viene acompañado de un cambio muy importante, pues Call of Duty perderá presencia en el servicio. Asha Sharma anunció que los futuros juegos de la franquicia no llegarán a Xbox Game Pass Ultimate ni a PC Game Pass como lanzamientos de día 1. Las futuras entregas de la saga se añadirán a dichos planes aproximadamente 1 año después, concretamente durante la temporada de fiestas navideña.

Los títulos de la saga que ya están disponibles en el servicio permanecerán en el catálogo de forma regular. Estas medidas entran en vigor este año, así que el próximo Call of Duty no se podrá disfrutar sin costo adicional desde el servicio en su estreno.

La decisión tiene sentido, pues sabemos que la franquicia de Activision perdió millones de dólares por su llegada a la plataforma, lo que obligó a Microsoft a subir los precios. Sharma confirmó que los cambios al servicio se hicieron tomando en cuenta la retroalimentación de la comunidad

“Nuestros jugadores provienen de diversas regiones geográficas, tienen distintas preferencias y gustos. Si bien no existe un modelo único que sea ideal para todos, este cambio responde a los numerosos comentarios que hemos recibido hasta el momento. Seguiremos escuchando y aprendiendo”.

El servicio dejó de ser una opción para disfrutar Call of Duty sin costo adicional

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

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