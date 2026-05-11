Xbox Game Pass Starter Edition ya es oficial: ¿cómo disfrutar el servicio sin costo adicional gracias a la nueva alianza entre Microsoft y Discord?

Microsoft cumplió con su palabra y ofrecerá una forma más accesible para disfrutar Xbox Game Pass. Luego de varias pistas y filtraciones, Xbox reveló todos los detalles sobre su nueva alianza con Discord. Las compañías hicieron oficial Xbox Game Pass Starter Edition, una versión básica del servicio de videojuegos que estará disponibles por medio de la plataforma de comunicación.

Xbox también mejorará su servicio con más beneficios para los usuarios activos, por lo que prepara unas cuantas sorpresas relacionadas con Discord. De esta forma, ambas plataformas se beneficiarán y consentirán a sus respectivos fans. A continuación, te decimos qué incluye Xbox Game Pass Starter Edition y cómo disfrutarlo sin costo adicional.

Video relacionado: Xbox Game Pass: 6 años de evolución

Xbox Game Pass Starter Edition llega como parte de Discord Nitro

Por medio de un comunicado, Xbox y Discord anunciaron una alianza para impulsar la popularidad de Xbox Game Pass. Tal como los rumores afirmaron, Xbox Game Pass Starter Edition es un nuevo beneficio que pueden obtener los suscriptores de Discord Nitro. Este plan del servicio de Microsoft ofrece acceso a más de 50 juegos para consolas y PC.

También da 10 horas de juego en la nube y, tal como se filtró, esta versión del servicio no incluye el multijugador online. Xbox prometió que la Starter Edition de su servicio recibirá nuevos juegos periódicamente, así que siempre habrá nuevo contenido por probar.

La llegada de Xbox Game Pass Starter Edition no incrementará el precio de Discord Nitro, suscripción que actualmente cuesta $159 MXN al mes. Esta novedad estará disponible a partir de hoy, así que basta con pagar Nitro para también tener acceso a una atractiva selección de juegos, además de los beneficios usuales dicha suscripción

Jugadores ya tienen una opción más para disfrutar el servicio de Xbox

¿Qué juegos incluye Xbox Game Pass Starter Edition?

Como lo mencionamos, el nuevo plan tendrá un catálogo inicial con más de 50 juegos. Se espera que reciba nuevos títulos cada ciertos meses, al igual que Xbox Game Pass Essential.

Las compañías no dieron a conocer la lista completa de títulos que incluye la suscripción. Sin embargo, hace semanas se filtraron los juegos iniciales de este plan, así que te los compartimos a continuación:

• Among Us

• ASTRONEER

• Batman: Arkham Knight

• Celestial

• Chivalry 2

• Cities: Skylines – Remastered (incluye Cities: Skylines – Windows 10 Edition y Cities: Skylines – Xbox One Edition)

• Control (incluye Control Ultimate Edition)

• Crash Team Racing Nitro-Fueled

• DayZ

• Dead Cells

• Deep Rock Galactic

• Descenders

• Dishonored 2

• Disney Dreamlight Valley

• DOOM 64

• DOOM Eternal

• Fable Anniversary

• Fallout 4

• Fallout 76

• Firewatch

• Gang Beasts

• Gears 5 (incluye GOTY edition)

• Golf With Your Friends

• Grounded

• Hades

• Halo 5: Guardians

• Halo Wars 2

• Hellblade: Senua’s Sacrifice

• Human Fall Flat

• INSIDE

• LIMBO

• Medieval Dynasty

• Monster Sanctuary

• Ori and the Will of the Wisps

• Overcooked! 2

• PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION

• PowerWash Simulator

• Psychonauts (Windows 10)

• Psychonauts 2

• Retro Classics

• Slay The Spire

• SnowRunner

• Spiritfarer: Farewell Edition

• Stardew Valley

• State of Decay 2: Juggernaut Edition

• Stellaris

• SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE

• Superliminal

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

• The Elder Scrolls Online: Standard Edition

• Totally Reliable Delivery Service

• TUNIC

• Unpacking

• Vampire Survivors

• Warhammer 40,000: Darktide

• Warhammer: Vermintide 2

• World War Z (including World War Z: Aftermath)

• Wreckfest

Usuarios de Xbox Game Pass recibirán beneficios para Discord

Por último, las compañías también anunciaron beneficios para los suscriptores actuales de Xbox Game Pass que usan Discord. Los jugadores que cumplan algunos requisitos, que aún no han sido revelados, recibirán 250 orbes de Discord al mes, 1.2 veces más orbes por completar misiones y descuentos especiales en la tienda de Discord.

Xbox confirmó que pronto anunciará los requisitos por cumplir para disfrutar dichos beneficios. Adicionalmente, Discord hará ajustes a su plataforma para que sus usuarios puedan descubrir y acceder de forma sencilla a los títulos que ofrece Xbox Game Pass Starter Edition.

“Discord también ha lanzado actualizaciones que facilitan aún más descubrir y empezar a jugar a los juegos incluidos en Game Pass. Cuando veas a un amigo jugando a algo que te interese, ya sea en su retransmisión o en la actividad de juegos de Discord, busca el botón ‘Jugar’ y selecciona ‘Xbox Game Pass’ para empezar a jugar”.

Habrá beneficios para los usuarios de ambos servicios

En esta página están todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

Video relacionado: El futuro de Xbox Game Pass (Asha Sharma ya dio el primer paso)

Fuente