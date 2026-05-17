El nuevo libro coleccionable de Pokémon ya es víctima de revendedores y hay gente vendiéndolo hasta en $500 USD

Por Pedro Pérez Cesari el 16 de mayo de 2026

Otro coleccionable de Pokémon que sale, otro objeto que acaparadores quieren revender

The Pokémon Company apenas abrió las preventas de uno de sus productos más especiales por el 30 aniversario de la franquicia y los revendedores ya comenzaron a hacer de las suyas. Se trata del Deluxe Character Guide Limited Edition Box Set, una edición especial enfocada en coleccionistas que incluye un enorme libro de 336 páginas con información de personajes de Pokémon, además de varios extras exclusivos.

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El problema es que algunas preventas ya se agotaron y comenzaron a aparecer publicaciones en eBay con precios muchísimo más altos al que se ofrecía originalmente en tiendas mayoristas.

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El libro de Pokémon cuesta más de $200 USD, pero los revendedores quieren más

La edición limitada tiene un precio aproximado de $200 USD y se vende como uno de los productos conmemorativos más importantes por el 30 aniversario de Pokémon.

Además del libro, el paquete incluye certificado de autenticidad, ilustraciones coleccionables relacionadas con videojuegos y anime, un playmat premium para el juego de cartas y contenido especial escrito por Tsunekazu Ishihara, presidente de The Pokémon Company.

Sin embargo, poco tiempo después de que iniciaran las preventas comenzaron a aparecer publicaciones en eBay con precios que van desde los $350 USD hasta aproximadamente $500 USD, sin contar gastos de envío.

La situación no tardó en molestar a varios fans de Pokémon, especialmente porque este tipo de productos suele agotarse rápidamente entre coleccionistas reales.

Pokémon sigue teniendo problemas enormes con revendedores

La realidad es que esto ya se volvió algo bastante común alrededor de Pokémon. En años recientes prácticamente cualquier producto coleccionable relacionado con la franquicia termina convertido en objetivo de revendedores. Cartas, peluches, consolas, colaboraciones especiales e incluso alimentos promocionales han sufrido situaciones similares.

Algunos casos recientes incluyen cajas promocionales de Pop-Tarts revendidas a precios absurdos, artículos exclusivos del Pokémon World Championship agotados casi de inmediato y hasta displays completos de tiendas Target robados para posteriormente venderse por miles de dólares.

Mientras tanto, la versión estándar del nuevo libro todavía se mantiene como una alternativa mucho más accesible. Esa edición costará cerca de $67 USD y también incluirá contenido especial enfocado en Pokémon legendarios y míticos.

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