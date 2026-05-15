Pokémon: tiendas toman medidas extremas y “destruyen” los paquetes de cartas para combatir la reventa

Según los informes, establecimientos japoneses rompen los sobres de Pokémon para ahuyentar a los revendedores

El juego de cartas coleccionables de Pokémon, mejor conocido por sus siglas en inglés Pokémon TCG, es sumamente popular y se mantiene en constante evolución. Esto significa que los fanáticos siempre tienen nuevas tarjetas por conseguir para ampliar su librería; sin embargo, los jugadores se enfrentan a un grave problema: la reventa.

Debido a que algunas piezas son muy raras o tienen lanzamientos limitados, suelen ganar un gran valor sentimental y, más importante aún, monetario. Esto provoca que se conviertan en artículos muy codiciados por los revendedores, quienes se aprovechan de la escasez y la alta demanda para crear oportunidades de negocio.

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Tiendas dañan los paquetes de cartas Pokémon para lucha contra la reventa

Para nadie es secreto que los acaparadores se convirtieron en uno de los grandes enemigos de la comunidad, pues muchos de esos individuos agotan el inventario disponible para posteriormente revenderlo a precios exorbitantes en el mercado de segunda mano.

Los fanáticos genuinos del juego de cartas de Pokémon cada vez enfrentan más dificultades para conseguir las nuevas colecciones. Parece que los establecimientos comerciales empiezan a tomar medidas drásticas al respecto.

Tal como informa el usuario de redes sociales conocido como ItsaMeCooper (vía TheGamer), algunas tiendas japonesas empezaron a “destruir” los paquetes de cartas en un intento de frenar la reventa y ahuyentar a los revendedores.

Las tiendas japonesas cortan la parte superior de los sobres de cartas de Pokémon para eliminar el valor de reventa

Según se observa en el anuncio que se compartió en la publicación, los establecimientos cortan deliberadamente las esquinas de los sobres de Pokémon antes de entregárselos a los clientes. Aunque parece una medida extrema carente de sentido, su función es muy clara: eliminar el valor de reventa.

Debido a que los paquetes están dañados, su precio potencial en el mercado de segunda mano disminuirá significativamente. De igual forma, el hecho de que los sobres están abiertos da pie a la especulación, pues es imposible que los revendedores garanticen que el contenido no se modificó o intercambió.

En la sección de comentarios, algunos fanáticos afirman que esta medida no es exclusiva de Japón, pues tiendas de otros países empezaron a aplicar estrategias similares en un intento de frenar las actividades relacionadas con la reventa de cartas Pokémon. ¿Acaso eso evitará que los acaparadores hagan de las suyas? Es poco probable.

El problema de la reventa de Pokémon TCG

Tal como señala el usuario ItsaMeCooper, es preocupante el hecho de que sea necesario “destruir” un producto sólo para mantenerlo en las manos de los fans. Esta situación es un indicador de que el hobby está en serios problemas.

Y es que la reventa es uno de los grandes enemigos de los coleccionistas y jugadores genuinos de Pokémon TCG. En abril de 2026, una disputa entre acaparadores culminó en un acto violento que obligó a las autoridades a intervenir. Ese mismo mes ocurrió otro caso curioso en el que un hombre se escondió en una tienda durante la noche para ser el primero en conseguir una nueva línea de tarjetas.

Tristemente, las cartas no son los únicos artículos de la franquicia que son blanco de la reventa. A principios de mayo se descubrió que los acaparadores robaron las decoraciones temáticas de Pokémon x Target para ofrecerlas a precios exorbitantes en eBay y otras plataformas en línea.

La reventa y los acaparadores son los principales problemas de la escena de Pokémon TCG, y a menudo desembocan en crimenes

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estas medidas? ¿Crees que será suficiente para frenar a los revendedores? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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