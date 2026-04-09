Por fin tenemos el primer trailer del especial de Disney+ The Punisher: One Last Kill

El especial llegará el 12 de mayo después del final de temporada de Daredevil: Born Again

Tras el éxito de Daredevil: Born Again, Marvel Studios dio luz verde para desarrollar un proyecto en solitario de The Punisher. De acuerdo con la información, será un especial de poco más de una hora llamado The Punisher: One Last Kill, y por fin tenemos el primer trailer.

Hoy, todas las cuentas oficiales de Marvel Studios publicaron el trailer oficial del especial protagonizado por Frank Castle. Cronológicamente, One Last Kill se ubicará después de lo visto en el final de la 1.a temporada de Daredevil: Born Again.

Aquí, conoceremos qué fue de Frank tras lo sucedido al final de Born Again y, a su vez, conectará directamente con la cinta Spider-Man Brand New Day, donde Punisher también aparecerá. No decimos más y te dejamos el trailer para que lo disfrutes.

Algunos fans están preocupados por la premisa de The Punisher: One Last Kill

En redes sociales, varios usuarios se han mostrado escépticos e incluso preocupados respecto a la premisa que abordará One Last Kill, pues la sinopsis oficial es la siguiente:

“Mientras Frank Castle busca un significado más allá de la venganza, una fuerza inesperada lo empuja de vuelta a la lucha.”

La razón por la cual algunos fans se muestran descontentos es que durante las 2 temporadas de la serie original de Netflix vimos a un Frank Castle que no quiere convertirse en The Punisher. De hecho, Castle rehúye esa “responsabilidad” hasta que algo lo hace “entrar en razón” y retomar su rol como El Castigador. Ahora, el trailer parece confirmar que eso será lo que suceda de nuevo en One Last Kill.

Esto contrasta bastante con el Punisher de los cómics quien, la mayoría de veces, no tiene miedo de ser quien es; incluso porta su calavera con cierto orgullo porque sabe que es el único capaz de acciones que otros héroes como Daredevil o Spider-Man son incapaces de ejecutar: matar.

El especial de Castle se estrenará el siguiente mes

Actualmente, está en emisión la 2.a temporada Daredevil: Born Again, que sigue la premisa narrativa de Wilson Fisk “Kingpin” como el alcalde de Nueva York. Además, marca el regreso de una heroína defensora de la época de Marvel Netflix: Jessica Jones.

La emisión de la serie finaliza el 5 de mayo y, una semana después, el 12 de mayo, saldrá el especial One Last Kill de The Punisher. Puedes disfrutar todo esto de manera exclusiva en Disney+.

Daredevil podría llegar a la pantalla grande junto con Spider-Man

Como mencionamos, la actual temporada de la serie del Diablo de Hell’s Kitchen marca el regreso de Jessica Jones, pero parece que no estará sola.

Actualmente, se está grabando la 3.a temporada de Daredevil: Born Again, y unas fotos del rodaje confirman que los actores Mike Colter y Finn Jones se integrarán a la serie con sus icónicos personajes Luke Cage y Iron Fist, respectivamente. Esto quiere decir que The Defenders estarán de regreso para intentar derrocar a Kingpin en la siguiente temporada.

Finn Jones y Mike Colter en el set de grabación de Daredevil: Born Again

Además, recientemente algunos insiders filtraron información que afirma que Marvel Studios tiene grandes planes para Daredevil, The Defenders, Spider-Man e, incluso, Los 4 Fantásticos.

Supuestamente, la intención de Marvel es culminar toda la trama del alcalde Fisk con una película de Daredevil y no con una 4.a temporada, debido a que quieren que Spider-Man se una a la lucha junto a Matt, Jessica, Luke y Danny. Eso únicamente es posible en la pantalla grande por los problemas de derechos de Spider-Man con Sony. Recuerda que Wilson Fisk “Kingpin” fue el enemigo principal de Spider-Man antes de convertirse en el archienemigo de Daredevil.

Podríamos ver esto en live-action

Marvel Studios querría una película de Spider-Man con Los 4 Fantásticos

Pero eso no sería todo, puesto que Marvel Studios tiene en mente hacer una película de Spider-Man con Los 4 Fantásticos. Por si no lo sabes, Spider-Man tiene un vínculo especial con ellos; Reed, Sue, Ben y Johnny consideran a Peter parte de la familia. Cuando Johnny Storm murió en los cómics, en su testamento declaró que la única persona que puede tomar su lugar en el equipo es Peter, ya que son mejores amigos.

Ésta sería una estrategia muy inteligente por parte de Marvel Studios, porque aprovecharía su control creativo sobre Spider-Man y Los 4 Fantásticos para desarrollar una historia en conjunto y, por fin, nos permitiría verlos interactuar en la pantalla grande.

Por fin veríamos a Spider-Man interactuar con Los 4 Fantásticos

Recuerda que actualmente está en emisión la 2.a temporada de Daredevil: Born Again y que el 12 de mayo llegará el The Punisher: One Last Kill. Además, el 31 de julio se estrenará en cines Spider-Man Brand New Day y el 18 de diciembre, Avengers: Doomsday.

¿Qué opinas? ¿Te emocionan los planes que tiene Marvel Studios? ¿Te gustó el trailer de The Punisher: One Last Kill? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o en nuestro servidor de Discord!

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