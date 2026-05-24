Nintendo Music sigue creciendo y agregando canciones a su gran catálogo. Ahora, los responsables de la aplicación de música confirmaron que ya está disponible el soundtrack de un título que se lanzó originalmente en 3DS. Nos referimos a The Legend of Zelda: A Link Between Worlds.

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Como seguramente sabes, este servicio de música se estrenó el 30 de octubre de 2024 y desde entonces los fans con una suscripción a Nintendo Switch Online pueden disfrutar la música de algunas de las franquicias más importantes en la industria de los videojuegos.

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Ahora, se acaba de confirmar que el catálogo agregó los temas de The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, uno de los títulos que más gustaron en la consola portátil por ofrecer una experiencia profunda y retadora.

Lo mejor de todo es que el soundtrack incluye 105 melodías del juego, así que tienes mucho para elegir y disfrutar el título que gustó a todos los fans de Hyrule.

¿Qué es Nintendo Music?

Nintendo Music es un nuevo servicio de música que está disponible para dispositivos iOS y Android desde esta semana. Con él puedes hacer streaming de música de grandes juegos de Nintendo o descargarla para escucharla cuando no tengas conexión a Internet.

Los jugadores pueden encontrar música de varias franquicias de Nintendo, como Super Mario Bros., Animal Crossing, Star Fox, Fire Emblem y Metroid. Además, hay listas de reproducción basadas en personajes, estados de ánimo y mucho más.

¿Cuánto cuesta Nintendo Music?

Nintendo Music está disponible para todos los miembros de Nintendo Switch Online, por lo que no importa si tienes un plan regular o el Paquete de Expansión, puedes conseguirlo desde $399 MXN al año.

Lo mejor de todo es que, si no tienes Nintendo Switch Online, puedes acceder a Nintendo Music aprovechando una de las pruebas gratuitas del servicio y conocer todo lo que ofrece. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Nintendo Music.

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