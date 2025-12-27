¿Por qué desapareció E3? Exdirectivo de PlayStation explica cómo el evento perdió relevancia hasta dejar de existir

Hasta hace algunos años, E3 era el mayor evento de la industria de los videojuegos. De 1995 a 2019, fue la fiesta que los jugadores esperaban con ansias cada año para conocer las novedades más importantes del mercado. Con el paso de los años, el evento perdió relevancia hasta desaparecer. Shawn Layden, exdirectivo de PlayStation, reflexionó sobre su importancia y explicó por qué desapareció E3 a pesar de los intentos por manterlo vigente.

¿Por qué desapareció E3? Shawn Layden lo explica

Todos recordamos a Shawn Layden como uno de los rostros más importantes de E3. Durante años, el exdirectivo presentó importantes juegos de PlayStation a los millones de espectadores y asistentes del evento. Durante sus últimas ediciones, la división de juego de Sony decidió tomar distancia de la feria de videojuegos, algo que otras compañías también hicieron y que terminó por condenar su futuro.

En declaraciones para Game Rant, Layden recordó las épocas de E3 y explicó cómo la feria de videojuegos perdió relevancia poco a poco. Desde su perspectiva, el evento “no sabía lo que quería ser” y no supo adaptarse a los cambios de la industria. Considera que nació como una feria comercial, cuya finalidad era reunir a las compañías del sector con los minoristas. En esencia, los desarrolladores buscan vender sus juegos al mejor postor.

E3 fue uno de los pilares para la expansión de la industria de videojuegos

Además, el evento era importante para las revistas de videojuegos y la prensa en general. Los estudios también buscan impresionar a los periodistas para acaparar los titulares y, en el mejor de los casos, la portada con sus nuevos títulos. Esto era esencial para que los nuevos proyectos ganaran reconocimiento entre los jugadores, que eran el público objetivo. A la vez, las publicaciones tenían contenido interesante para ofrecer.

Layden considera que E3 no supo adaptarse a los cambios culturales y tecnológicos que surgieron desde el año 2000. El boom del Internet cambió la forma en que los jugadores se acercaban a la información sobre su entretenimiento favorito. Además, generó muchas filtraciones que, poco a poco, le restaron relevancia a las presentaciones del evento.

El exdirectivo cree que E3 también perdió relevancia debido a que los minoristas estaban cada vez más informados sobre el negocio. Destacó que celebrar el evento durante junio no era la mejor estrategia para atraer a los vendedores, quienes ya buscaban los mejores productos para la temporada navideña. Considera que E3 perdió su propósito, pues pasó de ser una feria comercial con un objetivo claro a una especie de infomercial sin mucho impacto.

Shawn Layden, exdirectivo de PlayStation

¿El E3 volverá algún día?

De 2019 en adelante, E3 pasó por una severa crisis. El evento ya había perdido fuerza por la pandemia, la falta de impacto de su formato y el desinterés de ciertas compañías por participar. La Entertainment Software Association (ESA), organizadores del evento, trabajaron con compañías como ReedPop para que la feria recuperar su prestigio; sin embargo, su enfoque de apostar por celebridades y creadores de contenido fue un error.

El 12 de diciembre de 2023 marcó el fin de una era para la industria, pues la ESA anunció la cancelación definitiva de E3. Stanley Pierre-Louis, presidente de la organización, explicó que el modelo de negocios de la industria había cambiado, pues las compañías ahora tenían una relación más directa con los consumidores.

E3 es cosa del pasado en la industria y no regresará

Desde su perspectiva, el fin de E3 era la prueba irrefutable de que la industria había crecido y que estaba lista para explorar otras maneras de llegar a las grandes audiencias. Desde entonces, E3 se esfumó y es poco probable que regrese. Actualmente, los eventos principales de la industria son The Game Awards y Summer Game Fest, ambos organizador por Geoff Keighley.

La ESA trabaja actualmente en iicon, un nuevo evento al que asistirán Nintendo, Microsoft, Sony Interactive Entertainment y muchas más. Se enfocará en la industria del entretenimiento, con especial atención a los videojuegos. Será del 27 al 30 de abril de 2026, en el Fontainebleau Resort de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.

