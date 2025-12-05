“Quédense hasta el mero final”, ¿cuántas escenas postcréditos tiene Five Nights at Freddy’s 2?

La película ya comenzó a proyectarse en cines de todo el mundo

Aunque Five Nights at Freddy’s 2 no ha sido del agrado de la crítica especializada, aún falta el veredicto de los fans acérrimos; de hecho, esta noche se estrenó el esperado filme y miles de ellos ya están viéndolo, pero hay algo que deben saber todos aquellos que no quieran perderse detalle alguno de la trama.

Es normal que se incluya una escena especial o secreta tras rodar los créditos al final de las películas y Five Nights at Freddy’s 2 no es la excepción.

¿Five Nights at Freddy’s 2 tiene escena postcréditos?

La película tiene una duración de 1 hora con 44 minutos, pero además incluye escenas postcréditos. Lo leíste bien, en plural. De acuerdo con el creador de contenido especializado en Five Nights at Freddy’s, JonnyBlox, el filme de Universal Pictures y Blumhouse Productions no tiene sólo 1 escena postcréditos, sino 2.

Precisamente, una de ellas se presenta a la mitad de los créditos y una más sale hasta el mero final, por lo que recomienda a los fans no abandonar las salas de cine antes de tiempo creyendo que ya vieron todo.

Entérate: ¿los niños pueden ver Five Nights at Freddy’s 2?

Reportan que película Five Nights at Freddy’s 2 tiene 2 escenas postcréditos (imagen: JonnyBlox vía Twitter, X)

“Quédense en sus asientos hasta el ABSOLUTO MERO FINAL DE LOS CRÉDITOS“, expresó el creador de contenido, sin ofrecer más detalles de su contenido más allá de anticipar que ambas escenas son muy importantes, razón suficiente para que los fans se esperen hasta el final.

Desde luego, no hablaremos de lo que ocurre en esas escenas, pero usualmente esta clase de secuencias sirven para emocionar a los fans sobre lo que sigue en la saga o anticipan una potencial secuela, que en este caso no está confirmada, pero pistas indican que es casi un hecho que se volverá realidad.

Por si te lo perdiste: fans no están contentos con los coleccionables de Five Nights at Freddy’s 2 que se vendrán en cines de México.

¿Qué te parecieron las escenas postcréditos de Five Nights at Freddy’s 2?, ¿te gustó la nueva película de la saga? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

La película Five Nights at Freddy’s 2 se estrenará en cines el 5 de diciembre de 2025. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta serie si visitas esta página.

