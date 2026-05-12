Jugador es baneado por casi 8000 años por filtrar Forza Horizon 6, pero no le importa y se burla de los desarrolladores: “no hay algo que pueden hacer”

El usuario DVS Squad compartió videos del esperado título de Playground Games y recibió una prohibición que dura varias vidas

Forza Horizon 6 es uno de los juegos más esperados del año, especialmente por los entusiastas de las experiencias de conducción y los simuladores. El estreno oficial está a la vuelta de la esquina, pero una inesperada filtración acaparó los reflectores en los días previos. Una de las personas involucradas se pronunció al respecto tras recibir un beneo histórico.

La nueva entrega de la popular serie de Playground Games llegará a las tiendas el próximo 19 de mayo de 2026. Esta nueva aventura nos permitirá competir en todo tipo de carreras a lo largo y ancho de Japón con más de 550 automóviles inspirados en modelos reales.

El hype está por las nubes, pero una polémica reciente se robó la atención. Los desarrolladores ya abordaron públicamente el asunto y advirtieron que aplicarán baneos masivos de miles de años a los fans que jueguen antes del estreno y compartan el material en Internet, pero uno de los filtradores se muestra indiferente a las amenazas.

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Filtran Forza Horizon 6, y los desarrolladores responden con castigos

A principios de esta semana, se descubrió que una versión preliminar de Forza Horizon 6 se filtró en Internet. Lo más alarmante es que se trata del juego completo, lo que significa que los jugadores pueden explorar a profundidad todo el contenido antes del lanzamiento oficial.

Al principio se creyó que Playground Games cometió un error al realizar el proceso de precarga en Steam, lo que, en teoría, permitió a los usuarios extraer los archivos del port de PC; sin embargo, el estudio abordó la polémica y negó que ese fuese el caso. Aunque la causa real detrás del incidente permanece como un misterio, los desarrolladores hicieron una advertencia contundente.

En un comunicado en redes sociales, la compañía confirmó que tomará medidas muy estrictas en contra de cualquier usuario que acceda a la versión filtrada de Forza Horizon 6. Las personas que hagan caso omiso a las advertencias recibirán prohibiciones permanentes a nivel de franquicia y de hardware.

Playground Games confirma que habrá castigos para quienes jueguen o compartan la versión filtrada de Forza Horizon 6

Lo interesante es que los baneos tienen duraciones extremadamente largas de casi 8000 años. En pocas palabras, los jugadores que sean merecedores de un castigo jamás podrán jugar algún otro juego de la saga… en teoría.

Según se informa, los responsables de las filtraciones recibirán una prohibición histórica que durará 7973 años en todos los juegos de la franquicia, incluido el próximo Forza Horizon 6; sin embargo, uno de las personas afectadas se mostró bastante tranquila y afirmó que le importa poco el castigo.

Filtrador reacciona a los baneos de Playground Games

En un video de menos de 10 minutos, DVS Squad, el creador de contenido detrás de la polémica, comentó que en ningún momento utilizó una herramienta de trampas o cheats para realizar la filtración masiva. También explica que recibió un baneo porque ni siquiera se molestó en cubrir su gamertag.

“Sabía el riesgo, pero simplemente no me importó”, comentó el usuario. El modder especializado en la franquicia afirmó que los desarrolladores podrían intentar imponerle una prohibición a nivel de hardware, pero aseguró que encontrará una forma de sortear el baneo y volver a las andadas.

“Soy libre de jugar en línea todo lo que quiera, y no hay algo que puedan hacer para impedirlo”, comentó el usuario. DVS Squad confesó que el castigo de 7973 años le costó su cuenta, pero dijo que podrá recuperar fácilmente el progreso perdido en un nuevo perfil. Además, aseguró que la controversia fue beneficiosa para él, pues su canal de YouTube ganó más visibilidad.

Jugador recibe un baneo de casi 8000 años por filtrar Forza Horizon 6, pero no le importa

Aunque el modder se burló de los desarrolladores, también se tomó un momento para defender a Forza Horizon 6 y afirmó que, en el video de la filtración, no tenía la configuración gráfica más alta.

Por ahora, Playground Games guarda silencio sobre las declaraciones de DVS Squad y está por verse si tomará medidas más severas en contra de este y otros filtradores. La recomendación en este momento es evitar ver el material que empezó a circular en Internet.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta polémica? Déjanos leerte en los comentarios.

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