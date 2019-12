Exempleado de Naughty Dog cree que estudios de Xbox no están al nivel de los de Sony

Algo que ha sorprendido en los último meses es la cantidad de estudios que Microsoft ha anexado a su línea exclusiva de Xbox Game Studios. Esto se hace con el objetivo de fortalecer las propuestas exclusivas en su catálogo y llamar la atención de más jugadores con títulos poderosos. La relevancia de los nuevos estudios de Microsoft es innegable, pero de acuerdo con algunas personas, aún les falta camino por recorrer para llegar a tener la calidad de los de Sony.

Así es como lo piensa Jonathan Cooper, un exdesarrollador de Naughty Dog que ha trabajado como animador en proyectos de renombre, como Uncharted, The Last of Us, Mass Effect y Assassin’s Creed. Según Cooper, Microsoft ha dejado qué desear en cuanto a la publicación de juegos exclusivos de calidad. Cuando un usuario intentó hablar sobre la cantidad de adquisiciones de Microsoft, el desarrollador explicó que ninguna de las compras recientes alcanza los niveles de los estudios de Sony, pues les hace falta más apoyo e historia.

Sin embargo, el creativo celebra que sea éste el medio de fortalecer su propuesta, en vez de ampliar su catálogo de desarrolladoras por medio de la fundación de nuevos estudios. Esto lo piensa así porque considera que es mejor que los estudios tengan una cultura en común.

“Ninguno de los estudios está en el mismo nivel que los exclusivos de Sony, y sólo llegarán ahí con apoyo y empleo a largo plazo y apoyo financiero. Yo prefiero esta ruta antes que crear estudios completamente nuevos que no tienen cultura compartida”, explicó el desarrollador.

