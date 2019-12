Parece que el trailer de Hellblade II no corrió en Xbox Series X

Por si la revelación de Xbox Series X no hubiera sido suficiente en marco de The Game Awards 2019, muchos nos quedamos boquiabiertos con la presentación oficial de Senua's Saga: Hellblade II pues en ese momento parecía que estábamos viendo parte de las capacidades de la nueva consola de Microsoft. Sin embargo, con la sorpresa desvanecida y el hype estabilizado ha sido posible hacer un análisis del trailer y parece que lo que vimos no fue un Xbox Series X en acción.

Desde hace muchos años hay que tener cuidado con los trailers de videojuegos que se presentan en los eventos importantes pues la realidad ha demostrado que estos avances pueden o no corresponder con el producto final, sobre todo si son juegos también en desarrollo para consolas, donde existen límites que no hay en PC. Precisamente, el debate más reciente respecto a este tipo de situaciones está teniendo lugar con el primer trailer de Senua's Saga: Hellblade II, pues Digital Foundry (vía Wccftech) realizó un análisis detallado y sus conclusiones podrían desalentar a quienes piensan que lo visto ocurrió en un Xbox Series X.

De acuerdo con el análisis del equipo de Digital Foundry, el trailer de Senua's Saga: Hellblade II presenta errores que no deberían estar ahí si se tratara de material prerenderizado, como imperfecciones en los efectos de profundidad; contornos que se hacen notorios en algunos objetos e incluso la falta de detalle en varias partes. Esto, llevó al equipo a considerar que es muy probable que el avance del próximo título de Ninja Theory se haya realizado en el motor gráfico, en este caso Unreal Engine 4, que obviamente no esté corriendo en tiempo real y que se haya desplegado en una PC poderosa, no en un Xbox Series X. Asimismo, el análisis destaca que no se trata de material propiamente en 4K y se piensa que, en este caso Ninja Theory, no ha tenido el tiempo suficiente para trabajar con el kit de desarrollo del nuevo Xbox, lo que haría más improbable que este avance corresponda a la consola desplegando el juego.

Más allá de la polémica, interesante desde el aspecto técnico, es un hecho que Microsoft se salió con la suya tras la presentación de su nueva consola, pues al menos en cuestión de métricas de redes sociales, el interés por el nuevo hardware y la revelación de Senua's Saga: Hellblade II fueron exitosos.

