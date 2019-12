Spencer cree que el diseño de Xbox Series X será ideal para ediciones especiales

Una práctica común en la industria del videojuego es usar las consolas como medio para llevar más allá la afición por una franquicia. Esto es posible gracias a ediciones especiales. Aún no conocemos mucho de Xbox Series X, pero el primer vistazo al sistema ya ha servido para que muchos usuarios realizaran diseños únicos. Esto es algo que agrada mucho a Phil Spencer, pues dará lugar a muchas ediciones especiales o personalizadas.

Por medio de Twitter y luego de que el usuario XboxPope compartiera una fantástica consola Xbox Series X con diseño de Halo Infinite, Phil Spencer, jefe de Xbox, habló en torno a las posibilidades que dará el diseño básico de la siguiente consola de Xbox. Según el directivo, aunque fue algo que no tomaron en cuenta en su planeación, el diseño ofrecerá una gran oportunidad para manufacturar ediciones especiales o carcasas temáticas.

“Una cosa que en verdad me gusta del diseño es la habilidad de hacer ediciones limitadas o personalizadas. No fue un criterio de diseño (todo fue acerca de la función de la consola), pero el resultado dará pie a algunas oportunidades creativas”, expresó el desarrollador.

Es importante mencionar que esto no confirma la existencia de ediciones especiales en el futuro. No obstante, tomando en cuenta esta tendencia en la industria, es muy probable que se vuelvan realidad en lanzamientos muy importantes. Además, servirá para que usuarios como XboxPope diseñen por su cuenta fabulosas carcasas.

One thing we really like about the design is the ability to do do LE editions, wraps, custom etc. It wasn't a design criteria (that was all about the function of the console) but the result leaves a nice forward face for some creative opportunities.