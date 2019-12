PlayStation 4 reaparece en las listas de ventas de juegos en Japón

Luego de una semana en la que acaparó las listas de ventas en Japón tanto de software físico como hardware, Nintendo cedió un lugar en la lista de juegos más vendidos para que PlayStation se se recuperara y de gran manera, pues el único juego para el sistema debutó potentemente en el segundo puesto.

Famitsu (vía Gematsu) reveló hoy las listas de ventas en Japón durante la semana anterior, que comprendió del 9 al 15 de diciembre de 2019. Durante este periodo ocurrió el lanzamiento de Project Sakura Wars, el nuevo título de SEGA que llegó en exclusiva a la consola de Sony. El debut del título fue uno muy exitoso, pues logró posicionarse en el segundo puesto, con 140,376 unidades. Este único lanzamiento en la lista no alcanzó, sin embargo, a detener la buena racha de Pokémon Sword & Shield, que continúan vendiendo como pan caliente en aquella región.

A excepción de esta entrega de SEGA, la lista es dominada de nueva cuenta por Nintendo, con 7 juegos exclusivos y 2 más que son adaptaciones de experiencias multiplataforma.

El dominio no es diferente en el terreno de consolas, pues Nintendo Switch vive una de sus mejores épocas, lo que lo hace no tener competencia en aquel país. Algo a destacar es que el modelo básico de esta consola ya rebasó las 10 millones de unidades vendidas sólo en Japón.

Te dejamos con la lista de ventas de hardware y software en formato físico a continuación.

Ventas de software

Pokémon Swod & Shield — 231,578

Project Sakura Wars — 140,376

Ring Fit Adventure — 57,746

Luigi's Mansion 3 — 48,449

Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games — 26,677

Minecraft: Nintendo Switch Edition — 25,036

Mario Kart 8 Deluxe — 22,376

Super Smash Bros. Ultimate— 21,135

Tsuri Spirits Nintendo Switch Version (Nintendo Switch) — 20,932

Super Mario Maker 2 — 19,466

Ventas de hardware

Nintendo Switch — 155,516

Nintendo Switch Lite — 81,109

PlayStation 4 — 7368

PlayStation 4 Pro — 3848

New Nintendo 2DS LL — 3549

Xbox One S — 345

Xbox One X — 177

New Nintendo 3DS LL — 145

PlayStation Vita — 51

Y tú, ¿qué piensas del debut de Project Sakura Wars en Japón? ¿Es un título que esperas mucho? ¿Cuánto tiempo más crees que Nintendo Switch será el rey en Japón? Cuéntanos en los comentarios.

Si no conoces Project Sakura Wars, aprovechamos para contarte que será la nueva aventura de la serie de SEGA y la cual tendrá lugar 2 años después de los hechos de So Long, My Love. Algo importante del título es que contará con la participación de Tite Kubo, responsable de Bleach. El sistema de juego alternará entre uno de acción y otro enfocado en el RPG, que tendrá un importante nivel de profundidad gracias al sistema LIPS.

Aunque Project Sakura Wars ya está disponible en Japón, aún no llega a Occidente, pero ya está confirmada una ventana de lanzamiento para esta región, programada para 2020. Puedes encontrar más noticias relacionadas con este título si checas su ficha o si ves el siguiente trailer.

