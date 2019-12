SNK celebrará el cumpleaños de Mai Shiranui con una tienda temporal

Sólo los fans de Fatal Fury, The King of Fighters y Mai Shiranui sabrán que dentro de muy poco esta peleadora cumplirá años. SNK no desaprovechará la oportunidad de celebrar la ocasión como se debe y hoy anunció que los los planes consisten en la apertura de una tienda temporal en Japón con mucha mercancía de la cumpleañera.

Mai Shiranui cumplirá años el próximo 1 de enero, por lo que SNK anunció que lo festejará junto con los fans, ya que abrirá una tienda temporal en The Akihabara Container, en Japón. Este establecimiento estará abierto al público del 26 de diciembre de 2019 hasta el 6 de enero de 2020.

Durante este periodo los asistentes podrán encontrar en este lugar muchos artículos relacionados con The King of Fighters, pero lo mejor es que habrá otros que estarán enfocados en la legendaria kunoichi de SNK. Entre los artículos que destacan está una toalla que tiene plasmadas las diferentes versiones de Mai Shiranui a través de los diferentes juegos de la serie. El arte de Mai Shiranui también estará disponible en camisas, pósteres e incluso estará a la venta un panel.

Pero aquellos que decidan visitar la tienda el exacto día de cumpleaños de Mai Shiranui tendrán la posibilidad de llevarse un objeto exclusivo, pues, según informa Siliconera, todos los compradores que gasten más de ¥10,000 JPY recibirán sin costo adicional una bolsa de mano con una ilustración del personaje.

Te dejamos con algunas imágenes de los productos que estarán a la venta en esta tienda temporal.

Póster de Mai Shiranui

Panel de la cumpleañera

Toalla con diferentes apariencias de la kunoichi

¿Qué opinas de este acontecimiento? ¿Te gustaría asistir a esta tienda? ¿Tienes artículos de este personaje de SNK? Cuéntanos en los comentarios.

Recientemente esta peleadora recibió mucha atención luego de que se confirmara que no estaría presente en Super Smash Bros. Ultimate debido a restricciones de edad. Esto, sin embargo, no detuvo a los fans de incluirla de alguna manera dentro del juego. Puedes encontrar más noticias relacionadas con The King of Fighters si checas esta página.

