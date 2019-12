Así puedes volar con el nuevo vehículo aéreo de PUBG

Las partidas de PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS se han desarrollado desde su lanzamiento en tierra firme. Sin embargo, PUBG Corp. quiere experimentar con nuevas posibilidades de gameplay, así que ahora podrás volar con un nuevo vehículo.

Se trata del Ala Delta que viene equipada con un motor. El objeto estará disponible en el Battle Royale por tiempo limitado, pues llegó como parte de PUBG Labs. Por si no lo sabes, es una iniciativa donde los desarrolladores experimentan con ciertas mecánicas y añadidos antes de llevarlos de manera oficial al título.

El agregado te permite planear y explorar los cielos del Battle Royale junto con un acompañante. Además, es ideal para viajar de manera rápida a lo largo y ancho de los mapas. Para usar esta Ala Delta debes alcanzar una velocidad de 70 kilómetros por hora. Deberás conducir y manejar este añadido con precaución, sobre todo para evitar daño innecesario.

Una vez que alcances una buena altura, tu compañero de equipo podrá disparar y lanzar proyectiles desde las alturas. Si tus rivales tienen buena puntería, podrán causar daños a tu transporte y derribarlo. Sin embargo, podrás planear y aterrizar si eres hábil. Abajo puedes ver un video de esta novedad.

Take flight in the new Motor Glider! Test it out in #PUBG Labs until 12/23. Full details: https://t.co/tqQiTDkgMK pic.twitter.com/vEfRMHpZZq