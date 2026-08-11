Spotify se consolidó como uno de los servicios más populares para escuchar música y podcasts. Aunque la aplicación está disponible gratis, los usuarios pueden pagar una suscripción Premium para eliminar los anuncios. Pero, ¿qué sucede cuando los creadores de contenido agregan publicidad en los episodios de sus programas?

Los usuarios pueden saltar los comerciales de forma manual al adelantar el episodio, pero es una labor tediosa. Parece que los responsables de la plataforma están al tanto de ello, y por eso prepararían el lanzamiento de una nueva función muy solicitada que, precisamente, facilitaría la acción de omitir los anuncios.

Aunque es una característica muy pedida por los consumidores del servicio, un sector de la comunidad teme que represente una amenaza.

Video relacionado: El oscuro secreto de los servicios

Spotify agregaría una nueva función para omitir los anuncios

Un informe reciente de Podnews destaca la nueva herramienta titulada simplemente como “saltar” o “Skip Ahead”. Como su nombre indica, dicha función permite a los usuarios omitir los anuncios durante los episodios de sus podcasts favoritos.

Esta característica ya está disponible para los usuarios Premium de Spotify en mercados seleccionados, como Estados Unidos y Reino Unido. Actualmente se desconoce si la compañía tiene planes de implementarla de forma general en todo el mundo en una fecha posterior.

La forma es que funciona esta nueva herramienta es muy sencilla: en el momento en el que un pdocaster realiza una pausa publicitaria y empieza promocionar un producto o servicio, aparece un botón en la pantalla con la leyenda “saltar”. Al dar clic, el programa se adelanta automáticamente a la siguiente sección.

Además de omitir comerciales, esta función también permite saltarse las introducciones del episodio. Según Podnews, esta característica aparece en los podcasts que contienen anuncios de competidores de la plataforma, como Audacy, The New York Times y Acast; sin embargo, también hace acto de presencia en los programas oficiales de Spotify.

El artículo señala que, en promedio, los usuarios necesitan presionar 9 veces el botón “adelantar 15 segundos” para omitir un anuncio de forma manual, y a menudo es necesario retroceder un poco debido a que dicha función es poco precisa. Así pues, la nueva herramienta facilitaría la acción de saltar publicidad, pues basta con presionar el botón una vez para pasar directamente al inicio de la siguiente sección del episodio.

Y claro, el hecho de que aparezca el botón “saltar” en la pantalla es un indicador de que elsiguiente segmento del programa será un comercial, por lo que de igual forma actúa como una invitación para omitir esa parte. Aunque es fácil ver por qué los usuarios estarían felices con la implementación de esta característica, un sector de la comunidad tiene miedo.

La función "saltar" o "Skip Ahead" permitirá eliminar las pausas de publicidad en los podcasts de Spotify

La nueva herramienta de Spotify es “una amenaza significativa” para los podcasts

El informe señala que Spotify es responsable de al menos 25.6% de todas las descargas de podcasts en el mundo, e incluso en muchos países es la plataforma de streaming más grande para consumir ese tipo de programas. Por ello, los expertos de Podnews señalan que la nueva función podría tener un efecto negativo para los creadores de contenido.

El artículo calificó esta herramienta como “una amenaza significativa” para los programas que dependen de la publicidad para financiar su contenido y publicación. Al final del día, la efectividad de los anuncios depende de que la audiencia los escuche.

Si muchas personas omiten los comerciales, simplemente dejarán de ser efectivos y las compañías optarán por ya no contratar a los influencers en sus campañas de marketing.

Un portavoz de Spotify respondió a estas preocupaciones, y afirmó en declaraciones para Podnews que actualmente la empresa explora “maneras de hacer que escuchar y ver podcasts sea más intuitivo para los suscriptores premium”, en función de cómo los usuarios utilizan la plataforma de audio.

“En Spotify, realizamos pruebas periódicamente; algunas se convierten en funciones permanentes, mientras otras nos ayudan a desarrollar futuros productos (…) Aún mejoraremos la experiencia a medida que aprendamos”, comentó el representante de la compañía.

La nueva función podría afectar los ingresos y la rentabilidad de los podcasts y programas que dependen de los anuncios

Pero dinos, ¿crees que esta herramienta podría ser perjudicial? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Spotify.

Video relacionado: Las mejores bandas sonoras de videojuegos

Fuente 1 y 2