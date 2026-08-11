La polémica se encendió en redes sociales luego de que un editor independiente sugiriera a jugadores que piratearan sus títulos en vez de pagar por códigos para obtenerlos más baratos en sitios de terceros.

Además de la dura crítica, el distribuidor expuso una mala práctica en la industria pues asegura que las claves que se ofertan en esas páginas son de dudosa procedencia e incluso llegan ahí por una mala práctica.

Lo cierto es que, en estos tiempos, perder dinero en la industria de los videojuegos no es un lujo que la mayoría pueda darse y en dado caso, las empresas prefieren que aquellos que no tuvieron nada que ver con el juego no gane un solo centavo.

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Dicehit Games pide piratear sus juegos en vez de pagar por ellos en sitios de terceros para obtenerlos más baratos

El distribuidor independiente Dicehit Games encendió la polémica en redes sociales con una publicación en la que sugirió la piratería de sus propios videojuegos.

El editor compartió una publicación de la reconocida cuenta de X, El Analista de Bits, quien recomendó un sitio de terceros para comprar el juego Restory: Chill Electronic Repairs.

El detalle es que Dicehit aseguró que el sitio vende claves de videojuegos cuyo origen no es comercial, sino que se trata de códigos gratuitos que se entregaron a medios y creadores de contenido. En ese sentido, aseguraron que aquellos que no cumplen simplemente venden las claves a estos sitios, lo cual representa un uso deshonesto.

“Para aquellos que no lo saben, sitios como este venden los códigos que enviamos gratis para obtener contenido en nuestro juego. No recibimos el contenido y nuestra buena voluntad es abusada de esta manera. Si alguno de nuestros juegos es demasiado caro para ti y vas a usar un sitio de códigos, simplemente piratéalo”.

For those who do not know, sites like this sell the codes we sent out for free to get content on our game. We do not get content and our good will is abused this way.



If any of our games are too expensive for you and you are going to use a code site, just pirate it. https://t.co/xJM3YzJKvy — dicehit games (@dicehitgames) August 10, 2026

No todos los editores y desarrolladores negocian con los códigos de sus videojuegos, por eso Dicehit alzó la voz

La crítica de Dicehit no significa que todos los sitios que venden códigos los obtengan por malas prácticas; el editor expone su caso y nada más.

Al respecto, señalaron que existe un modelo de negocio legítimo en que los editores y desarrolladores venden los códigos de sus juegos a este tipo de sitios tal como cualquier operación con un minorista.

Sin embargo, en su caso aseguraron que ellos no tienen ese modelo de negocio, por lo que las claves de sus juegos que aparecen en este tipo de páginas fueron entregadas gratuitamente. Lo que sucedió es que esa clave obtenida gratis no se usó para la creación de contenido y en su lugar se vendió a un tercero.

Dicehit considera que es mejor piratear sus videojuegos, pues prefieren eso a que terceros ganen dinero con algo que ellos ofrecieron gratis.

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