Crimson Desert todavía tiene mucho camino por recorrer. Aunque el RPG de acción tuvo una recepción dividida tras su estreno, consiguió convertirse en uno de los lanzamientos más importantes del año.

Ahora, Pearl Abyss compartió nuevos detalles sobre sus planes para el juego y confirmó que el primer DLC está en camino. Además, actualizó la información sobre la versión para Nintendo Switch 2.

Crimson Desert tendrá su primer DLC antes de terminar 2026

En su reporte financiero correspondiente al segundo trimestre de 2026, Pearl Abyss señaló que está trabajando para lanzar el primer contenido descargable de Crimson Desert antes de que termine el año.

La compañía todavía guarda silencio sobre lo que ofrecerá el nuevo contenido y su precio; sin embargo, adelantó que habrá más información muy pronto.

Pearl Abyss también explicó que el futuro de las siguientes expansiones dependerá del desempeño que tenga este primer contenido. Así, su recepción podría definir cuánto crecerá la aventura de Crimson Desert.

Gracias al éxito de Crimson Desert, Pearl Abyss pagará un bono a todos sus empleados

La versión de Nintendo Switch 2 llegará en 2027

Otra de las grandes novedades está relacionada con la versión para Nintendo Switch 2. Pearl Abyss confirmó que el juego ya alcanzó una versión jugable en la consola.

Actualmente, el estudio realiza diferentes revisiones técnicas para mejorar su rendimiento y garantizar que la experiencia mantenga un buen nivel de calidad.

La meta de Pearl Abyss es lanzar Crimson Desert para Nintendo Switch 2 durante la primera mitad de 2027. Todavía falta conocer una fecha concreta, pero la noticia confirma que el proyecto avanza.

¿Crimson Desert tendrá multijugador?

Pearl Abyss también reconoció que existe interés de los jugadores por contar con opciones cooperativas o multijugador. El estudio está investigando ampliamente esta posibilidad.

Sin embargo, implementar estas funciones sería bastante complejo. Todavía no está claro si terminarían como una expansión o como parte de un proyecto completamente nuevo.

Lo que sí parece claro es que la compañía considera a Crimson Desert y aún tiene mucho que ofrecer.

¿Te gustaría que el primer DLC agregara una nueva región o una historia completamente diferente? ¿Crees que Crimson Desert debería recibir un modo cooperativo? Cuéntanos en los comentarios.

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