Fortnite: usuarios reportan problemas de inicio de sesión en el Battle Royale

Si quieres jugar Fortnite: Battle Royale, pero estás teniendo problemas para ingresar al juego, te informamos que no eres el único. Varios usuarios reportaron que el Battle Royale está presentando errores y Epic Games ya respondió a esta situación.

Por medio de la cuenta de soporte de Fortnite, Epic Games reconoció que su popular Battle Royale está presentando problemas de inicio de sesión y en el sistema de emparejamiento. Cabe mencionar que la compañía señala que se trata de un problema parcial, por lo que es problema que puedas iniciar al título sin problemas. Desafortunadamente, la compañía no reveló más detalles sobre esta situación.

La buena noticia es que Epic Games ya está trabajando en encontrar una solución para reestablecer el servicio y que todo vuelva a la normalidad. Asimismo, la compañía informó que notificará a sus seguidores cuando todo vuelva a la normalidad.

We're currently investigating login and matchmaking errors. We'll provide an update when these are resolved. pic.twitter.com/3YHRt8itv6