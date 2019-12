Desarrolladores de Ori ya trabajan en su próximo juego

Luego del éxito del plataformero metroidvania Ori and the Blind Forest y del anuncio de Ori and the Will of the Wisps, la desarrolladora Moon Studios dirigió a ella la atención de los fans de este género, pues, tomando en cuenta la pericia elaborando este tipo de juegos, era normal esperar que lanzaran más entregas semejantes. Sin embargo, este no será así, ya que Moon Studios se encuentra trabajando en un título de un género muy distinto.

Esto lo sabemos porque en una reciente vacante laboral que se publicó en Gamasutra se lee que el estudio está en busca de un diseñador de juego para su próximo proyecto. Lo que sorprende aún más es que la compañía intentará ofrecer una experiencia innovadora en el género de los RPG de acción.

Dicho título aún no ha sido anunciado, pero Moon Studios indica que trabajan en él a la par del desarrollo de Ori and the Will of the Wisps, que se estrenará el 11 de marzo de 2020. En la vacante no se revelaron muchos detalles del proyecto, pero se dejó claro que con esta propuesta RPG intentarán “innovar e ir más allá de lo que el género ha ofrecido a los jugadores hasta ahora”.

Uno de los requisitos es que el postulante tenga una afición por este género de videojuegos y que continúe disfrutándolos, ya sea del corte de Diablo, Dark Souls, Zelda, etcétera. Dicho esto, se espera que el juego cuente con influencia de experiencias reconocidas del género, pero adaptándolas de tal forma que presenten algo nunca antes visto.

Y tú, ¿crees que Moon Studios logre revolucionar el género RPG? ¿Tienes tu esperanza puesta en este estudio luego de ver los resultados de Ori? Compártenos tu opinión en los comentarios.

Recientemente supimos que Ori and the Will of the Wisps sería retrasado y que contaría con una edición especial. La aventura previa, Ori and the Blind Forest finalmente fue lanzado en Nintendo Switch y se supo que un aspecto del juego luciría mejor en este sistema.

Ori and the Will of the Wisps llegará el 1 de marzo de 2020 a Xbox One y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta serie si visitas esta página.

