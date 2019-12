Popular streamer jugó Fortnite por 24 horas para recaudar más de $2 MDD

Estamos en la última recta del año, la cual muchos individuos aprovechan para dar y aportar a buenas causas. El espirito de esta era invadió a DrLupo, popular streamer de Twitch, quien jugó por 24 horas para recaudar más de $2 MDD para una buena causa.

El pasado fin de semana, DrLupo hizo una transmisión especial, en la que jugó Fortnite: Battle Royale por 24 horas. Durante este tiempo, el jugador estuvo aceptando donaciones para apoyar al St. Jude Children’s Research Hospital, un centro de tratamiento e investigación pediátrico que se enfoca en enfermedades infantiles como leucemia y otros tipos de cáncer.

La meta de DrLupo era recaudar $2 MDD para destinar a esta causa y por un buen rato parecía que su misión iba a fracasar. De hecho, aún le faltaba conseguir $700,000 USD cuando sólo quedaban 10 minutos de la transmisión. En ese momento, el streamer se puso a desenvolver un regalo enviado por Twitch y descubrió que se trataba de un cheque de $1 MDD.

Con el millonario aporte de Twitch, la campaña de recaudación de DrLupo fue un éxito al conseguir $2,339,943.53 para el St. Jude Children’s Research Hospital.

In 24 hours, gaming raised $2,339,943.53 for @StJude. Thank you. ❤️💜