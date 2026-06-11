Malas noticias para los fans de Dead or Alive 6. Koei Tecmo y Team Ninja confirmaron que la versión actual del juego dejará de venderse en Steam de forma definitiva como parte del lanzamiento de una nueva edición que llegará este mismo mes.

La compañía anunció que todas las versiones de Dead or Alive 6 para PC serán retiradas de la plataforma de Valve el 10 de junio de 2026. Esto incluye la edición estándar, la Digital Deluxe Edition y también la versión gratuita Core Fighters, que ha servido durante años como puerta de entrada para nuevos jugadores.

La decisión coincide con el próximo lanzamiento de Dead or Alive 6 Last Round, una versión renovada que buscará reemplazar por completo la edición actual del juego.

Hay un nuevo juego de Dead or Alive en camino, así como una experiencia free-to-play (imagen: Koei Tecmo)

Dead or Alive 6 Last Round llegará este mes con contenido adicional

Según informó Koei Tecmo, Dead or Alive 6 Last Round debutará el próximo 25 de junio de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Esta nueva edición tendrá un precio de $39.99 USD e incluirá varios contenidos que anteriormente se vendían por separado. Entre ellos destacan el desbloqueo completo de personajes e historia, el paquete musical Vacation to Paradise y luchadores adicionales como Momiji, Nyotengu, Phase 4, Rachel y Tamaki.

Asimismo, también se lanzará una nueva versión gratuita de Core Fighters para quienes deseen probar el juego sin adquirir la edición completa.

No todo el DLC de Dead or Alive 6 podrá transferirse

Aunque algunos contenidos sí serán compatibles con Last Round, Koei Tecmo confirmó que no todos los DLC realizarán la transición.

Los jugadores podrán conservar ciertos trajes para personajes originales del juego, pero otros contenidos desaparecerán durante el cambio. Entre ellos se encuentran las llaves de desbloqueo de personajes e historia y varios elementos asociados a personajes invitados.

Los casos más llamativos son los de Mai Shiranui y Kula Diamond, dos de las colaboraciones más populares de la franquicia. Debido a cuestiones de licencias, sus contenidos no estarán disponibles en la nueva versión.

La noticia ha generado preocupación entre algunos miembros de la comunidad, especialmente entre quienes adquirieron parte de los más de 400 DLC lanzados para el juego durante los últimos años.

Una nueva etapa para la saga de peleas de Koei Tecmo

Con este movimiento, Koei Tecmo busca consolidar una versión definitiva de Dead or Alive 6 para las plataformas actuales. Sin embargo, la decisión también marca el fin de una era para la edición original que debutó en 2019 y que acumuló cientos de contenidos descargables a lo largo de su ciclo de vida.

Por ahora, la compañía no ha explicado por qué decidió retirar por completo la versión actual de Steam en lugar de mantener ambas opciones disponibles. Lo que sí es un hecho es que, una vez eliminada de la tienda, los nuevos jugadores ya no podrán comprar ninguna de las ediciones originales de Dead or Alive 6.

Si estabas pensando en añadir el juego a tu biblioteca, tendrás que hacerlo antes de que desaparezca definitivamente de Steam.

Y tú, ¿qué opinas sobre esta medida? ¿Piensas adquirir esta versión de Dead or Alive antes de que desaparezca? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con PC gaming.

Fuente