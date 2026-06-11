Han pasado casi 8 años desde que Bethesda anunció The Elder Scrolls VI y, para muchos jugadores, la espera se ha sentido eterna. Mientras los rumores se multiplican y los fans siguen preguntándose cuándo volverán a explorar Tamriel, Xbox acaba de compartir una actualización que ya está dando mucho de qué hablar.

Durante una entrevista posterior al Summer Game Fest 2026, Matt Booty, jefe de contenido de Xbox, habló sobre el estado del esperado RPG y soltó una frase que rápidamente encendió las redes sociales.

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“Luce increíble”: Xbox rompe el silencio sobre The Elder Scrolls VI

La ausencia de The Elder Scrolls VI en el Xbox Games Showcase 2026 decepcionó a muchos jugadores. Por ello, varios medios aprovecharon para preguntar directamente por el proyecto.

Booty explicó que Bethesda quiere esperar al momento correcto para mostrar el juego y evitar generar expectativas demasiado pronto. Sin embargo, también reveló algo que no había compartido públicamente hasta ahora.

Según el ejecutivo, recientemente visitó Bethesda, se reunió con Todd Howard y pudo ver el juego en funcionamiento.

“He visitado Bethesda, me senté con Todd Howard y vi The Elder Scrolls en acción. Luce increíble y está progresando muy bien”.

La declaración es breve, pero representa una de las actualizaciones más importantes sobre el juego en años. Esto será suficiente para levantar el animo de muchos, ya que la emoción alrededor de The Elder Scrolls VI no es casualidad.

Después de todo, Skyrim debutó en 2011, convirtiéndose en uno de los RPG más exitosos y populares de todos los tiempos. Desde entonces, Bethesda lanzó múltiples reediciones del juego, pero nunca una nueva entrega principal de la franquicia.

Para ponerlo en perspectiva, algunos jugadores que disfrutaron Skyrim en secundaria hoy ya terminaron una carrera universitaria e incluso comenzaron una vida profesional.

Todd Howard ya adelantó cambios importantes

Las declaraciones de Xbox llegan poco después de que Todd Howard confirmara que Bethesda volvió a concentrar buena parte de sus recursos en The Elder Scrolls VI.

El director aseguró que el estudio quiere regresar a las raíces de la saga y recuperar el estilo clásico que convirtió a la franquicia en una leyenda del género RPG.

Estas palabras han sido interpretadas por muchos fans como una señal de que Bethesda busca recuperar la confianza de una comunidad que quedó dividida tras el lanzamiento de Starfield.

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¿Cuándo veremos el juego?

Esa sigue siendo la gran incógnita. Por ahora, Bethesda no ha mostrado gameplay, no ha revelado una fecha de lanzamiento y tampoco ha confirmado en qué parte de Tamriel se desarrollará la aventura.

Sin embargo, el hecho de que Xbox ya lo describa como un juego que “luce increíble” ha sido suficiente para reavivar el entusiasmo de una comunidad que lleva años esperando noticias.

Y aunque todavía no hay una fecha para su gran presentación, algo parece claro: The Elder Scrolls VI sigue vivo, avanza en desarrollo y, si bien la espera ha sido larga, la realidad es que podría sorprendernos con noticias antes de lo que creemos.

Y tú, ¿cuándo crees que veremos el nuevo The Elder Scrolls? ¿Qué esperas ver en el próximo RPG de Bethesda? Cuéntanos en los comentarios.

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