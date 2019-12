Pokémon Masters: pronto podrás hacer equipo con una entrenadora favorita

Hace algunas semanas, The Pokémon Company y DeNA anunciaron todas las novedades que llegarán a Pokémon Masters y que intentarían corregir un postlanzamiento débil en términos de nuevo contenido. Luego de agregar a uno de los legendarios favoritos de los fans, se anunció que está en camino una de las Entrenadoras Pokémon preferidas de los fans.

Por medio de la cuenta de Twitter del juego, se reveló que muy pronto estarán disponibles nada más ni nada menos que la Entrenadora Pokémon de la Generación IV especialista en tipo Dragón, Cynthia, y el misterioso líder también de tipo Dragón, pero de la Generación I, Lance. Lo más importante es que no estarán solos, sino que los acompañarán sus Pokémon icónicos, Garchomp y Dragonite, respectivamente.

Estos 2 entrenadores serán de nivel 5 estrellas, por lo que será complicado conseguirlos, pero cuando estén disponibles serán destacados, así que tendrás que aprovechar esa oportunidad para tener más posibilidades de conseguirlos. Desafortunadamente no se compartió una fecha de llegada, pero será a principios de 2020.

Asimismo, se confirmó que protagonizarán un nuevo evento de historia: “Two Champions”. Por ahora poco se conoce de este evento, pero se espera que traiga consigo misiones de un solo jugador, así como varias para el multijugador en línea, que darán muchas recompensas al jugador luego de completarlas.

Además, aprovechamos para informarte que ya está disponible la función Bingo, con la cual podrás ganar premios al completar misiones en un formato de bingo. Si quieres conseguir gemas, entonces es importante que reclames tus premios del evento de Navidad antes del 25 de diciembre. Finalmente, debes saber que más novedades llegarán al título en los días siguientes.

New story event Two Champions is coming soon!



Indigo League Champion Lance and Sinnoh League Champion Cynthia have arrived on Pasio, igniting a debate over which Champion is the best. Who do you think is the best Champion?#PokemonMasters pic.twitter.com/22rW0YlddH