Ofrecen Zelda: Breath of the Wild para PC y móviles, pero todo es un fraude

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es uno de los mejores juegos de toda la década. Es por esto que no sorprende que a muchos les gustaría poder disfrutarlo en su plataforma favorita. Lamentablemente, esto también ha significado que hay quienes buscan aprovecharse de los deseos de los gamers incautos.

A lo que nos referimos es que una compañía conocida como Vidodoo0 quiere aprovecharse de los usuarios de PC, móviles y HoloLens que quisieran jugar Breath of the Wild, pero carecen de un Nintendo Switch. Esto lo decimos puesto que publicaron una página de producto en la tienda de Microsoft en la que aseguran que ofrecen la más reciente aventura de Link a cambio de $359 MXN. En ella incluso se muestra la portada oficial del juego, e incluso en la descripción se menciona que se trata de la aclamada exclusiva de Nintendo.

Si el usuario lee toda la descripción y baja a ver las capturas notará que en realidad no se trata de Breath of the Wild, sino de un juego para celulares de apariencia genérica y el cual parece ofrecer muy poca diversión. De este modo, estamos hablando de algo que parece estar hecho para aprovecharse de los jugadores incautos.

Cabe mencionar que Vidodoo0 no sólo busca engañar a las personas que quieren jugar Zelda: Breath of the Wild, puesto que también hace lo mismo con los fans de Brawl Stars. De hecho, ofrece un producto free-to-play que asegura es un personaje de Brawl Stars, cuando en realidad se trata de un endless runner de un cavernícola.

Por el momento, Microsoft no ha hecho ningún comentario al respecto sobre la existencia de este producto en su tienda. Esperemos que pronto presten atención al asunto y eviten que alguien sea afectado por esto.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild está disponible para Switch y Wii U. Te recordamos que su secuela llegará el próximo año. Puedes saber más al respecto si haces clic aquí.