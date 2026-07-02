Cuesta creerlo, pero One Piece se acerca lentamente a su 30.° aniversario. Con casi 3 décadas de historia, es totalmente normal y comprensible que surjan errores argumentales y algunas inconsistencias con el paso del tiempo. Al final del día, la trama se complica y el mundo se expande con el estreno de cada nuevo capítulo del manga.

Dicho esto, los fanáticos más acérrimos siempre se preguntan si existe alguna explicación detrás de las aparentes equivocaciones del mangaka Eiichiro Oda. Aunque tuvieron que pasar 25 años, el creador de la franquicia por fin abordó una de las decisiones de las que más se arrepiente en su trayectoria como escritor.

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El misterio de las 5 Frutas del Diablo con poder de vuelo

Fue en aquel lejano 2001 cuando el capítulo 169 del manga oficial de One Piece vio la luz del día y llegó a las estanterías. Dicho episodio se sitúa en uno de los puntos clave del Arco de Alabasta, en el que Luffy y el resto de sus compañeros de tripulación se enfrentan a la organización Baroque Works.

En un momento, Pell, uno de los principales guardaespaldas de la Princesa Vivi, aparece oportunamente para salvar a la futura reina de Alabasta. Para derrotar a sus enemigos, utiliza los poderes que adquirió al comer el Tori Tori: modelo halcón, una Fruta del Diablo que, como su nombre indica, le permite convertirse en un ave.

Debido a que esa fruta es de tipo zoan, Pell pasa por 3 tipos de transformaciones. En la última fase tiene un aspecto completamente animal, razón por la que gana la habilidad de surcar los cielos.

Enseguida, Pell hace una declaración que rápidamente se convertiría en objeto de discusiones, teorías y debates dentro de la comunidad de fans: en el mundo de One Piece, sólo existen 5 habilidades de Frutas del Diablo que otorgan la capacidad de volar. ¿El problema? A lo largo de los años, hemos visto un montón de personajes que pueden hacer precisamente eso.

Así pues, la afirmación del guardaespaldas de la princesa Vivi pasó a la historia como uno de los mayores errores argumentales del manga y el anime de Toei Animation. Durante años, los fanáticos creyeron que el mangaka Eiichiro Oda simplemente se olvidó del tema o dio marcha atrás con su decisión.

Según Pell, en el mundo de One Piece sólo hay 5 Frutas del Diablo que otorgan el poder de volar

Ahora, el autor y creador de One Piece finalmente abordó la polémica y explicó la verdad detrás del misterio de las 5 Frutas del Diablo que otorgan el poder de volar.

Creador de One Piece explica el mayor error argumental del manga

El pasado 3 de julio de 2026 se publicó el volumen 115 del manga de One Piece. Allí, se incluyó una sesión de preguntas y respuestas en las que el autor japonés de 51 años abordó algunas de las inquietudes de los lectores de su obra.

Así pues, un fanático aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre el fallo argumental y pidió explicaciones sobre las supuestas 5 Frutas del Diablo que otorgan el poder de volar. El creativo nipón no pudo evitar reír al leer la interrogante, y brindó una explicación dentro del canon.

Según Eiichiro Oda, Pell dijo que sólo existen 5 Frutas del Diablo que dan la habilidad de volar porque era lo que él sabía en ese momento. “Así que la respuesta oficial dentro del universo de One Piece es: ‘eso era simplemente todo lo que Pell había oído”, dijo el autor.

Ahora bien, Eiichiro Oda reconoció que se trató de un error argumental y brindó más contexto al respecto. El escritor e ilustrador explica que, en última instancia, su manga es sobre piratas, por lo que sabía que gran parte de la historia se centraría en el mar y los barcos de vela.

Así pues, decir que sólo existen 5 Frutas del Diablo con la capacidad de otorgar poderes de vuelo era una forma de limitar la cantidad de personajes que podían surcar los cielos. Es por ese mismo motivo por el que, a pesar de los avances tecnológicos dentro del universo de One Piece, aún no aparecen aviones.

“Era una frase destinada a mantenerme a raya, recordándome que ‘puedes pensar en tantas habilidades de vuelo como quieras, pero no las uses demasiado’ (…) Para ser fiel al tema del mar y los barcos, ¡no podía dejar que se convirtiera en un mundo donde todos simplemente zumban en el aire! Ese fue el sentimiento detrás de escribir esa frase”.

A pesar de la intención de Eiichiro Oda de limitar el número de personajes que pueden volar, a lo largo de los años aparecieron muchos héroes y enemigos que rompen esa regla. Basta con ver a Luffy, quien obtiene esa habilidad gracias a su icónico Gear 5. Aun así, es interesante saber la razón por la que el autor escribió esa controversial línea de diálogo hace 25 años.

Eiichiro Oda quería limitar el número de personajes que pudieran volar en One Piece con la frase de Pell

Pero dinos, ¿habías notado ese error argumental? Déjanos leerte en los comentarios.

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