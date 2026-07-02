El fin de una era está muy cerca: PlayStation anunció que dejará de producir juegos físicos, y es muy probable que XBOX haga lo mismo tarde o temprano. El futuro luce muy oscuro para el formato en disco, pero parece que Nintendo se mantendrá firme y aún lanzará sus títulos en cartucho.

La compañía japonesa es famosa por estar al margen de las tendencias y regirse por sus propias reglas; al final del día, recordemos que el Nintendo 64 aún usaba cartuchos a pesar de que el resto de la industria ya empezaba a utilizar los discos. Y mientras las grandes empresas apostaban por la potencia, el Wii intentó atraer a un público casual.

Con esto sobre la mesa, es inevitable preguntarse si la Gran N seguirá los pasos de la competencia y dejará a un lado los videojuegos físicos. Si bien nada está escrito en piedra, todo parece indicar que los de Kioto aún darán soporte al formato físico por el futuro previsible.

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Nintendo no abundaría el formato físico

A mediados de esta semana, Sony informó que, a partir de 2028, dejará de producir videojuegos en físico. Esto significa que los lanzamientos que lleguen después de esa fecha, lo que incluye títulos first-party y proyectos de terceros, sólo estarán disponibles en digital a través de la PS Store y códigos de descarga en cajas.

Hablamos de un cambio de paradigma muy importante que tiene el potencial de moldear el futuro de la industria de los videojuegos. Hay mucha incertidumbre, sobre todo porque las leyes de propiedad digital no protegen a los jugadores. Así es, las compañías pueden retirar las licencias en cualquier momento.

Al considerar todo lo anterior, hay miedo de que otras empresas del gaming sigan el ejemplo de PlayStation y retiren su apoyo al formato físico. El analista Mat Piscatella de Circana es optimista y duda que Nintendo “cambie sus planes en función de lo que hagan Sony o Microsoft”.

El experto señala que la Gran N aún es una fuerza importante en el mercado minorista, y recalca que los juegos físicos experimentaron un ligero aumento de ventas en Estados Unidos durante 2025 gracias, en gran medida, al lanzamiento del Nintendo Switch 2.

“El sector minorista ha incrementado cada vez más su apoyo a Nintendo en los últimos años (Nintendo también mantiene una cuota de mercado muy importante en las ventas de software y hardware físicos desde el lanzamiento del Switch 2), por lo que esto podría aumentar más, sin duda”, señaló el analista de Circana.

Adicionalmente, Mat Piscatella teoriza que los juegos físicos difícilmente desaparecerán por completo, aunque es posible que lleguen más códigos de descarga en cajas. También cree que las compañías lanzarán más mercancía oficial, ediciones especiales con obsequios incluidos y ese tipo de cosas para contentar a los coleccionistas.

A pesar de la polémica por las Game-Key Cards, Nintendo podría ser la única compañía que apoye el formato físico

El futuro de PlayStation y XBOX sería 100% digital

Nintendo dividió las opiniones de la comunidad debido a la implementación de las Game Key-Cards, cartuchos incompletos que sólo incluyen una parte de los archivos y que básicamente sirven como llaves de acceso. Los juegos que debutan bajo ese formato deben ser descargados digitalmente en la consola híbrida.

A pesar de que esas tarjetas fueron objeto de discusión durante el lanzamiento del Swich 2 y aún generan debate, todo parece indicar que Nintendo será el último bastión del formato físico, pues tanto PlayStation como Microsoft apostarían de lleno por los videojuegos digitales.

Informes señalan que Sony intentó deshacerse de los videojuegos físicos hace bastante tiempo, mientras que otros reportes indican que el próximo Project Helix de XBOX podría no incluir un lector de discos. En ese caso, los jugadores de la consola solo podrán adquirir y jugar títulos digitales.

El nuevo Project Helix de XBOX no tendría lector de discos y sería totalmente digital

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