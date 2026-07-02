El anuncio de PlayStation sobre la muerte del formato físico se convirtió en un escándalo mundial y ya salió de proporción. La marca de Sony fijo 2028 como el año en que no habrá más discos para sus consolas e Internet no perdonó.

En las últimas horas, las redes sociales y foros se llenaron de críticas de usuarios, pero también las marcas se subieron a la tendencia para burlarse de la decisión de Sony.

Algunos fueron irónicos con sus anuncios sobre “comida digital”, mientras que otros aseguraron que irán contracorriente y harán todo presencial atendiendo a cada cliente en su propio domicilio. Así de fuerte es la crítica del mundo contra la compañía japonesa.

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Domino’s Pizza, Malwarebytes y otras marcas se burlan de PlayStation

A unas horas de que PlayStation lanzara su ahora infame comunicado donde avisa sobre la muerte del formato físico y el cierre de la PlayStation Store para PS3 y PS vita, las redes sociales se convirtieron en una locura contra los japoneses.

La cuenta oficial de Domino’s Pizza UK lanzó su propio comunicado en el que informa que en respuesta a las tendencias del mercado dejarán de elaborar pizzas físicas y ahora serán digitales. El comentario ironiza con el comunicado de Sony pues la compañía aseguró que su decisión respecto a los discos es debido a las tendencias de consumo.

Por otra parte, la cuenta oficial del antivirus Malwarebytes también se subió al tren de redes sociales contra PlayStation.

En su comunicado, aseguraron que su compromiso con el usuario y su protección contra virus es tal que enviarán a un trabajador disfrazado con una “M” gigante para que los acompañe al médico y así evitar que una infección viral les haga daño.

La marca especializada en sillas, RESPAWN, hizo lo propio con un mensaje en el que anuncia que en 2028 dejarán de fabricar sillas físicas y a partir de ese año venderán sillas digitales.

Asimismo, la cuenta de los Esports Awards anunció que dará trofeos digitales y los ganadores podrán descargarlos en formato JPEG o PNG, según su conveniencia.

OFFICIAL STATEMENT



Physical trophies are no more. pic.twitter.com/on7KAt65Tw — Esports Awards (@esportsawards) July 2, 2026

¿Qué dicen las compañías de videojuegos?

Mientras otras marcas tunden a PlayStation, compañías de videojuegos lo tomaron con mayor seriedad y no dudaron en lanzar una crítica contra la decisión de Sony.

Desarrolladores y editores como Aeternum Game Studios, Super Rare Games, Tesura Games y Silver Lining condenaron la decisión de PlayStation y aseguraron que atenta contra la preservación del medio.

Las empresas señalaron que no se trata solo de un disco, sino de un formato que tiene relación con una experiencia de diversión y gozo para muchas generaciones. Algunas se comprometieron a mantener los lanzamientos en físico hasta que los jugadores así lo deseen.

Game developers, publishers, and studios around the world are pledging that they will maintain physical discs as long as possible



After news that PlayStation would be discontinuing theirs starting in 2028 pic.twitter.com/9UcoWn4A8i — Jake Lucky (@JakeSucky) July 2, 2026

Incluso Capcom hizo lo suyo con una publicación en la que presume la edición física de su próximo juego, Onimusha: Way of the Sword que debutará el próximo 4 de septiembre.

Like a gleaming katana. ✨



Get the physical disc version of Onimusha: Way of the Sword, available in Standard and SteelBook Edition. Contact your local retailer for availability. pic.twitter.com/Yns7eK2S8T — Onimusha: Way of the Sword (@OnimushaGame) July 2, 2026

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