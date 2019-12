Un nuevo juego de Cotton está en desarrollo

Los fans de los videojuegos retro tuvieron una razón por la cual estar felices en este 2019, pues se reveló a inicios de año que un reinicio de Cotton estaba en camino, por, lo que podrían disfrutar de una aventura renovada del exponente del género cute ‘em up. Los encargados de la franquicia al parecer no querían terminar 2019 sin dar otra buena noticia a sus seguidores y recientemente consintieron de nueva cuenta a los fans de la bruja Cotton.

Según informa 4Gamer (vía Siliconera), este fin de semana se llevó a cabo un evento en el cual se reveló que habrá un nuevo juego de Cotton. En dicha ceremonia no se reveló mucha información sobre el título, debido a su etapa temprana de desarrollo, pero se sabe que su lanzamiento está planeado para el 2021. Esto se confirmó por medio de un letrero con una ilustración nueva, por lo que podemos esperar que la próxima aventura conserve a Cotton con ese estilo. Algo que fue confirmado es que Nami Miyaki será la responsable de dar voz a Cotton.

Por el momento no sabemos para qué plataformas estará disponible la nueva entrega de Cotton, pero, tomando en cuenta lo que pasará con el otro proyecto de la serie que está en camino, es muy probable que también llegue a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.

Si eres fan de esta franquicia, te recordamos que la espera podría ser menos pesada, ya que estará disponible un nuevo lanzamiento que servirá de reinicio y que presentará algunos cambios con respecto al original. Este título estará basado en la entrega que llegó a la Sharp X68000 y saldrá a la venta para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC en algún punto de la próxima primavera en Japón.

Entre algunas de las características que tendrá esta nueva versión está el soporte a gráficas mejoradas, y 3 modos de juego, de los cuales uno te permitirá registrar tus puntuaciones en Internet. Así que si no conoces esta serie, tendrás una buena oportunidad de hacerlo a principios del 2020.

¿Cómo recibes esta noticia? ¿Eres fan de la bruja Cotton? ¿Tuviste la oportunidad de jugar algún título de la serie cuando debutaron? Compártenos tus respuestas en los comentarios.

Por si no conoces esta serie, te contamos que está a cargo de Success y que la primera entrega, Cotton: Fantastic Night Dreams, llegó en 1991. Esta franquicia es reconocida por su sistema de juego shoot ‘em up, pero al mostrar enemigos con apariencias tiernas, el género se denomina "cute ‘em up". Tu misión es derrotar a múltiples oponentes mientras estás en busca del dulce favorito de Cotton en compañía de la hada mágica Silk. Puedes encontrar más noticias relacionadas con Cotton si checas esta página.

