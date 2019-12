¡Darth Revan ya forma parte del canon de Star Wars!

Puede que Star Wars: El Ascenso de Skywalker haya generado una división de opiniones que ha polarizado a los fans de la franquicia, sin embargo, la película cuenta con detalles interesantes y uno de ellos ha hecho un guiño a los videojuegos. Te decimos esto porque uno de los personajes más importantes del reconocido Star Wars: Knights of the Old Republic, ya forma parte del canon de esta legendaria historia intergaláctica.

Luego del estreno de Star Wars: El Ascenso de Skywalker, los entusiastas de la franquicia no tardaron en buscar hasta el mínimo detalle relacionado con el vasto universo que abarca su historia y mientras los cinéfilos siguen discutiendo sobre el valor y calidad de este filme, los fans de los videojuegos tienen algo qué celebrar. De acuerdo con un reporte de ScreenRant, la película más reciente de Star Wars ha hecho oficial la incorporación de Darth Revan al canon de la franquicia luego de que una de las unidades de Sith Troopers de Palpatine llevara por nombre "La Tercera Legión de Revan", con lo que se ha reconocido que este antiguo e importante Lord Sith ya forma parte de la historia oficial.

Por si no lo sabías, Darth Revan, en su etapa de regreso al manto Jedi luego de sumarse al Lado Oscuro tras las Guerras Mandalorianas, es el protagonista del juego de BioWare, Star Wars: Knights of the Old Republic, uno de los más queridos por los jugadores.

Por otra parte, el estreno de Star Wars: El Ascenso de Skywalker también ha dejado el reconocimiento de otros Señores Oscuros Sith, como Andeddu, Tanis, Tenebrous, Phobos, Desolous. En ese sentido, Darth Phobos y Darth Desolous aparecieron en las entregas de Star Wars: The Force Unleashed.

