El PlayStation 2 no solo es la consola más vendida de la historia (aunque Nintendo Switch quiere quitarle el trono); también es un ejemplo de cómo una estrategia de precios puede cambiar el destino de una plataforma. Sin embargo, esa fórmula que llevó al sistema a superar los 160 millones de unidades vendidas podría haber desaparecido para siempre.

Al menos eso piensa Shawn Layden, expresidente y exdirector general de Sony Interactive Entertainment America, quien aseguró que las condiciones actuales del mercado hacen prácticamente imposible que PlayStation vuelva a repetir ese fenómeno con el PS5, el futuro PS6 o cualquier otra consola.

¿Por qué Sony ya no puede repetir el éxito comercial del PlayStation 2?

Durante una reciente participación en el podcast PSI, Layden explicó que la industria del hardware cambió por completo en los últimos años.

Según el exdirectivo, la enorme demanda de semiconductores provocada primero por las criptomonedas y ahora por la inteligencia artificial ha complicado la fabricación de consolas, elevando los costos y dificultando que las compañías reduzcan sus precios como ocurría antes.

“Sabemos que el mercado de chips y semiconductores está bajo mucha presión. Después de las criptomonedas, ahora la inteligencia artificial está absorbiendo la atención de los fabricantes. Como resultado, los fabricantes de consolas tienen problemas para alcanzar economías de escala y los precios del hardware ya no bajan”, explicó.

En generaciones anteriores era común que una consola recibiera importantes rebajas a mitad de su ciclo de vida, lo que permitía atraer nuevos jugadores y extender su éxito comercial durante varios años. Hoy la situación es muy distinta por todo el contexto complicado en el que se encuentra la industria de los videojuegos.

El precio del PS2 fue una de las claves de su éxito histórico

Layden recordó que una parte muy importante de las ventas del PlayStation 2 llegó cuando Sony redujo su precio hasta 199 dólares.

Ese movimiento convirtió a la consola en una opción mucho más accesible para millones de personas y ayudó a impulsar sus ventas hasta convertirse en la plataforma más exitosa de todos los tiempos.

“Si observas los números del PS2, una gran parte de sus ventas llegó después de que su precio bajó a 199 dólares. Esa reducción impulsó enormemente las ventas y probablemente es algo que no veremos en la generación actual”, comentó.

Para el exdirectivo, ese tipo de estrategia simplemente ya no es viable debido al incremento constante en el costo de fabricación del hardware.

El exejecutivo considera que la creciente inversión de la industria tecnológica en inteligencia artificial está teniendo un impacto directo en el mercado de los videojuegos. Los fabricantes de chips priorizan cada vez más la producción destinada a centros de datos y sistemas de IA, lo que reduce la disponibilidad de componentes para otros sectores y mantiene elevados sus precios.

Esto afecta directamente a empresas como Sony, Microsoft y Nintendo, que enfrentan mayores costos para producir sus consolas y menos margen para ofrecer descuentos importantes.

¿Qué significa esto para el futuro del PS5 y el PS6?

Las declaraciones de Layden llegan en un momento en el que el PS5 sigue lejos del ritmo de ventas que tuvo el PS4 durante el mismo periodo de su ciclo de vida.

Aunque PlayStation continúa siendo una de las marcas más fuertes de la industria, todo apunta a que las próximas generaciones dependerán menos de grandes reducciones de precio y más de otros factores, como nuevos servicios, juegos exclusivos y estrategias multiplataforma.

Si las condiciones del mercado no cambian, la época en la que una consola podía recibir fuertes descuentos para conquistar a millones de nuevos jugadores podría haber quedado definitivamente en el pasado.

Y tú, ¿qué opinas sobre las declraciones de Layden? Cuéntanos en los comentarios.

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